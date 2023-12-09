Рецепт печеночного паштета с луковым мармеладом

Отличная закуска к новогоднему столу: готовим печеночный паштет с луковым мармеладом
Чтобы в последний день года не делать все дела одновременно, подготовьтесь заранее. Приготовьте накануне печеночный паштет с луковым мармеладом, вам останется только сделать гренки и отличная закуска готова!
Ингредиенты:
Для паштета:
Печень куриная/индюшиная (с индюшачьей гораздо вкуснее) — 400 гр
Луковица небольшая — 1 шт
Небольшое зеленое яблоко — 1 шт
Морковь — 1 шт
Сливочное масло — 30-40 гр
Тимьян — пара веточек
Специи по вкусу и масло для жарки
Для мармелада:
Красный лук — 2 шт
Вишня (разморозить заранее) — горсть
Сахар — 2 ст.л.
Специи по вкусу и масло для жарки
Процесс приготовления:
Овощи и яблоко очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Пассериуем их до мягкости на разогретом растительном масле.
Подготавливаем печень (удаляем все, что вам там кажется лишним), нарезаем и добавляем к овощам вместе с тимьяном. Обжариваем, помешивая 8-10 минут.
Перекладываем в миску, добавляем сливочное масло, тимьян выбрасываем. Приправляем по вкусу (отлично подходит мускатный орех). Пробиваем блендером до однородности. По желанию перетираем пробитый паштет еще и через сито, будет очень нежно.
Красный лук нарезаем полукольцами.
Разогреваем растительное масло и начинаем томить лук до мягкости, добавляем вишню, соль и сахар. Уменьшаем огонь и томим, помешивая еще минут 15. Остужаем.
Паштет подаем с подсушенным хлебом, а сверху добавляем луковый мармелад.
Фото: социальные сети