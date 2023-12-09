Рецепт печеночного паштета с луковым мармеладом

Чтобы в последний день года не делать все дела одновременно, подготовьтесь заранее. Приготовьте накануне печеночный паштет с луковым мармеладом, вам останется только сделать гренки и отличная закуска готова!

Ингредиенты:

Для паштета:

Печень куриная/индюшиная (с индюшачьей гораздо вкуснее) — 400 гр

Луковица небольшая — 1 шт

Небольшое зеленое яблоко — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сливочное масло — 30-40 гр

Тимьян — пара веточек

Специи по вкусу и масло для жарки

Для мармелада:

Красный лук — 2 шт

Вишня (разморозить заранее) — горсть

Сахар — 2 ст.л.

Специи по вкусу и масло для жарки

Процесс приготовления:

Овощи и яблоко очищаем от кожуры и мелко нарезаем. Пассериуем их до мягкости на разогретом растительном масле.

Подготавливаем печень (удаляем все, что вам там кажется лишним), нарезаем и добавляем к овощам вместе с тимьяном. Обжариваем, помешивая 8-10 минут.

Перекладываем в миску, добавляем сливочное масло, тимьян выбрасываем. Приправляем по вкусу (отлично подходит мускатный орех). Пробиваем блендером до однородности. По желанию перетираем пробитый паштет еще и через сито, будет очень нежно.

Красный лук нарезаем полукольцами.

Разогреваем растительное масло и начинаем томить лук до мягкости, добавляем вишню, соль и сахар. Уменьшаем огонь и томим, помешивая еще минут 15. Остужаем.

Паштет подаем с подсушенным хлебом, а сверху добавляем луковый мармелад.