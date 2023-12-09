Почему куриный бульон помогает от простуды

Простуда сопровождается насморком, кашлем, головной болью и слабостью. Удивительно, но чтобы быстро избавиться от простуды и укрепить свой иммунитет, многие люди используют куриный бульон. "Рамблер" выяснил, почему бульон так полезен при болезни.

© unsplash

Куриный бульон готовят из куриного мяса и костей. Он содержит множество полезных веществ, таких как коллаген, аминокислоты, желатин и витамины. Все эти компоненты являются ценными для нашего организма и способствуют укреплению иммунной системы.

Куриный бульон имеет противовоспалительные свойства, которые могут помочь в борьбе с простудой, так как содержит антиоксиданты, которые помогают устранить свободные радикалы из организма и предотвращают повреждение клеток. Кроме того, куриный бульон содержит глютамин, который укрепляет слизистую оболочку желудка и кишечника, что повышает устойчивость организма к инфекциям.

Куриный бульон также обладает муколитическими свойствами, которые могут помочь избавиться от слизи в легких и бронхах. Это особенно полезно при кашле, который часто сопровождает простуду. Кроме того, куриный бульон содержит цистеин, аминокислоту, которая смягчает слизь и улучшает ее отхождение.

Наконец, куриный бульон может помочь улучшить настроение и общее состояние организма. Он содержит триптофан, аминокислоту, которая улучшает настроение и помогает справиться со стрессом. Кроме того, куриный бульон может помочь улучшить сон, что также очень важно для быстрого восстановления после простуды.