Хлеб – это один из самых популярных продуктов в мире. Он является основным источником углеводов для многих людей и используется во многих блюдах. К сожалению, хлеб может быстро покрыться плесенью, что делает его непригодным для употребления. В материале "Рамблера" мы расскажем, что нужно делать, чтобы хлеб не покрывался плесенью.

© Unsplash

1. Храните хлеб в сухом месте

Одной из главных причин появления плесени на хлебе является высокая влажность. Если вы храните хлеб в сыром месте, то это может способствовать росту плесени. Поэтому лучше всего хранить хлеб в сухом и прохладном месте. Идеальным местом для хранения хлеба является холодильник, но если у вас нет возможности его туда поместить, то можно использовать закрытую коробку или пакет.

2. Не держите хлеб в пластиковых пакетах

Пластиковые пакеты не позволяют хлебу «дышать», поэтому на поверхности изделия появляется конденсат. Это говорит о том, что хлеб упаковали, недостаточно охладив после выпечки. Впоследствие влага приводит к появлению плесени. Поэтому лучше всего использовать бумажные пакеты или хранить хлеб в закрытой коробке.

3. Не покупайте больше хлеба, чем вам нужно

Если вы покупаете больше хлеба, чем вам нужно, то есть вероятность, что он не будет съеден за короткий период времени. Это может привести к появлению плесени на хлебе. Лучше всего покупать только столько хлеба, сколько вы сможете съесть за несколько дней.

4. Выбирайте свежий хлеб

Хлеб является продуктом кратковременного хранения. Свежий хлеб имеет меньше шансов покрыться плесенью. Поэтому лучше всего выбирать свежий хлеб, который был испечен недавно. Если вы покупаете хлеб в магазине, обратите внимание на дату изготовления. Срок годности хлеба обычно — 3-5 суток, приготовленный дома в хлебопечке может храниться больше недели.

5. Используйте консерванты