Диетолог назвала продукты, с которыми нельзя сочетать молоко

Селедка и огурцы в стоп-лист не попали. Но и в список идеальных сочетаний входит удивительно мало продуктов. С чем можно и нельзя совмещать молоко, рассказала Елена Соломатина «Вечерней Москве».

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По словам специалиста, лучше его совсем ни с чем не смешивать, а пить отдельно. А с возрастом будет логичным рассмотреть полный отказ: перейти на кисломолочные продукты, где лактозу уже «победили» бактерии.

Диетолог объяснила, что сложнее всего организму придется, если запивать молоком, к примеру, мясо или бобы. Сочетание двух белковых продуктов — серьезная нагрузка для пищеварительной системы. Но кое-что с молоком сочетается отлично — это крупы. Так что любимую кашу на молоке можно есть спокойно и дальше. А вот классическая комбинация из детства — молоко плюс сдобная булочка — способно привести к нарушению пищеварения.

«За таким приемом пищи может последовать метеоризм и диспепсия», — подчеркнула Соломатина.