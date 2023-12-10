Четыре блюда из рыбы к новогоднему столу: от закуски до горячего

К праздничному столу хочется приготовить что-то особенное, и рыбные блюда вполне соответствуют этим критериям. Мы собрали подборку праздничных рецептов с рыбой, среди которых вы точно найдете тот, который вам понравится.

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Террин из семги с творожным сыром

Ингредиенты (на форму 10х15 см):

450 г слабосоленой семги

300 г творожного сыра (типа Филадельфия)

Пару веточек укропа

1-2 ч. л. желатина

70 мл воды

Процесс приготовления:

Желатин развести с водой, дать набухнуть минут 5-7, затем подогреть, но не кипятить.

Выстелить дно формы пищевой пленкой, оставив свободные края. Выложить ломтики семги, внахлест друг на друга. Так, чтобы свободные концы свисали с бортиков формы.

Оставшуюся рыбу нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить. Смешать творожный сыр, желатин,укроп и рыбу.

Выложить начинку в форму, слега утрамбовав. Закрыть оставшейся пленкой.

Убрать в холодильник на 6 часов.

Можно и не использовать желатин, тогда структура будет менее гладкой, можно взять больше желатина для совсем гладкой структуры на срезе. В идеале брать на это количество 1 ч. л.

Начинку не солить, по желанию можно добавить свежий огурчик.

Лосось с картофелем и брокколи в сметанном соусе

Ингредиенты:

Филе форели или семги — 500 г

Картофель — 300 г

Брокколи — 200 г

Сметана 25% — 300 г

Вода (можно взять 75 мл воды и 75 мл сухого белого вина) — 150 мл

Горчица зернистая — 25 г

Свежевыжатый сок лимона — 2 ст. л.

Соль

Свежемолотый черный перец

Тертый сыр для подачи

Процесс приготовления:

Отделить филе лосося от кожи, удалить кости, вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать кусочками шириной ~ 5̰ с̰м̰,̰ п̰о̰с̰о̰л̰и̰т̰ь̰,̰ п̰о̰п̰е̰р̰ч̰и̰т̰ь̰ и̰ о̰б̰ж̰а̰р̰и̰т̰ь̰ н̰а̰ с̰к̰о̰в̰о̰р̰о̰д̰е̰ с антипригарным покрытием без масла п̰о̰ 2 минуты с каждой стороны до слегка золотистого цвета. Переложить на тарелку.

Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками размером ~2,5х2,5 см и отварить до полуготовности. Если брокколи замороженная, разморозить, вымыть, разделить на некрупные соцветия.

В небольшом ковше смешать воду, сметану, горчицу и сок лимона. Перемешать и довести до кипения на среднем огне. Посолить, поперчить, потомить еще пару минут и снять с плиты.

Разогреть духовку до 180С. Слегка смазать маслом форму для запекания. На дно выложить картофель и брокколи, сверху — рыбу, залить сметанным соусом и запекать 20-25 минут. При подаче посыпать тертым сыром.

Рулет из семги с творожным сыром

Ингредиенты:

Для теста:

230 г муки

110 г сливочного масла

Щепотка соли

5-6 ст. л. холодной воды

Для начинки:

550-600 г семги

200 г творожного сыра

Пучок зелени (можно шпинат)

1 небольшая луковица

Соль-перец по вкусу

1/2 лимона

Процесс приготовления:

Семгу очищаем от шкурки, делим на 4 кусочка, солим перчим, выкладываем сверху дольки лимона, выбрызгиваем оливковым маслом, заворачиваем в фольгу или пергамент и запекаем 25-30 минут при 200 градусов.

В это время делаем тесто: просеиваем на коврик муку, очень холодное, лучше даже с морозилки масло, натираем на терке и рубим острым ножом в крошку недолго, чтобы масло не начало таять. Затем добавляем воду (если маловато, можете добавить чуть побольше, но не перестарайтесь) и снова рубим, вымешиваем тесто, оно слегка неоднородное, так должно быть, раскатываем в прямоугольник и отправляем в холодильник, или в морозильник минут на 10.

Семгу вынимаем, разбираем на волокна, убираем косточки, остужаем. Тесто раскатываем в квадрат 35х35 либо 40х40 (на сколько у вас получится раскатать), выкладываем творожный сыр, оставляя зазоры по краям, зелень, лук полукольцами и семгу. Скрепляем края, заворачиваем бочки и кладем швом вниз в форму, так как может выделиться сок. Удобнее заворачивать ковриком.

Смазываем яйцом и отправляем в духовку на 25-30 минут при 200 градусах.

Малосольная форель

Ингредиенты:

Форель — 1 крупная рыба (3-3,5 кг)

Соль (крупная) — 6 горстей

Сахар — 3 горсти

Розовый перец — 1 ч. л.

Цедра апельсина

Процесс приготовления:

Рыбу разделать на филе, промыть и обсушить.

Смешать соль с сахаром и толченным в ступке розовым перцем. Снять с апельсина цедру.

Натереть смесью специй и цедрой филе с обеих сторон. Убрать в контейнер с крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.

Нарезать на тонкие ломтики.