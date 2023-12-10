Четыре блюда из рыбы к новогоднему столу: от закуски до горячего
К праздничному столу хочется приготовить что-то особенное, и рыбные блюда вполне соответствуют этим критериям. Мы собрали подборку праздничных рецептов с рыбой, среди которых вы точно найдете тот, который вам понравится.
Террин из семги с творожным сыром
Ингредиенты (на форму 10х15 см):
- 450 г слабосоленой семги
- 300 г творожного сыра (типа Филадельфия)
- Пару веточек укропа
- 1-2 ч. л. желатина
- 70 мл воды
Процесс приготовления:
Желатин развести с водой, дать набухнуть минут 5-7, затем подогреть, но не кипятить.
Выстелить дно формы пищевой пленкой, оставив свободные края. Выложить ломтики семги, внахлест друг на друга. Так, чтобы свободные концы свисали с бортиков формы.
Оставшуюся рыбу нарезать мелкими кубиками, укроп измельчить. Смешать творожный сыр, желатин,укроп и рыбу.
Выложить начинку в форму, слега утрамбовав. Закрыть оставшейся пленкой.
Убрать в холодильник на 6 часов.
Можно и не использовать желатин, тогда структура будет менее гладкой, можно взять больше желатина для совсем гладкой структуры на срезе. В идеале брать на это количество 1 ч. л.
Начинку не солить, по желанию можно добавить свежий огурчик.
Лосось с картофелем и брокколи в сметанном соусе
Ингредиенты:
- Филе форели или семги — 500 г
- Картофель — 300 г
- Брокколи — 200 г
- Сметана 25% — 300 г
- Вода (можно взять 75 мл воды и 75 мл сухого белого вина) — 150 мл
- Горчица зернистая — 25 г
- Свежевыжатый сок лимона — 2 ст. л.
- Соль
- Свежемолотый черный перец
- Тертый сыр для подачи
Процесс приготовления:
Отделить филе лосося от кожи, удалить кости, вымыть, обсушить бумажным полотенцем. Нарезать кусочками шириной ~ 5̰ с̰м̰,̰ п̰о̰с̰о̰л̰и̰т̰ь̰,̰ п̰о̰п̰е̰р̰ч̰и̰т̰ь̰ и̰ о̰б̰ж̰а̰р̰и̰т̰ь̰ н̰а̰ с̰к̰о̰в̰о̰р̰о̰д̰е̰ с антипригарным покрытием без масла п̰о̰ 2 минуты с каждой стороны до слегка золотистого цвета. Переложить на тарелку.
Картофель вымыть, почистить, нарезать кубиками размером ~2,5х2,5 см и отварить до полуготовности. Если брокколи замороженная, разморозить, вымыть, разделить на некрупные соцветия.
В небольшом ковше смешать воду, сметану, горчицу и сок лимона. Перемешать и довести до кипения на среднем огне. Посолить, поперчить, потомить еще пару минут и снять с плиты.
Разогреть духовку до 180С. Слегка смазать маслом форму для запекания. На дно выложить картофель и брокколи, сверху — рыбу, залить сметанным соусом и запекать 20-25 минут. При подаче посыпать тертым сыром.
Рулет из семги с творожным сыром
Ингредиенты:
Для теста:
- 230 г муки
- 110 г сливочного масла
- Щепотка соли
- 5-6 ст. л. холодной воды
Для начинки:
- 550-600 г семги
- 200 г творожного сыра
- Пучок зелени (можно шпинат)
- 1 небольшая луковица
- Соль-перец по вкусу
- 1/2 лимона
Процесс приготовления:
Семгу очищаем от шкурки, делим на 4 кусочка, солим перчим, выкладываем сверху дольки лимона, выбрызгиваем оливковым маслом, заворачиваем в фольгу или пергамент и запекаем 25-30 минут при 200 градусов.
В это время делаем тесто: просеиваем на коврик муку, очень холодное, лучше даже с морозилки масло, натираем на терке и рубим острым ножом в крошку недолго, чтобы масло не начало таять. Затем добавляем воду (если маловато, можете добавить чуть побольше, но не перестарайтесь) и снова рубим, вымешиваем тесто, оно слегка неоднородное, так должно быть, раскатываем в прямоугольник и отправляем в холодильник, или в морозильник минут на 10.
Семгу вынимаем, разбираем на волокна, убираем косточки, остужаем. Тесто раскатываем в квадрат 35х35 либо 40х40 (на сколько у вас получится раскатать), выкладываем творожный сыр, оставляя зазоры по краям, зелень, лук полукольцами и семгу. Скрепляем края, заворачиваем бочки и кладем швом вниз в форму, так как может выделиться сок. Удобнее заворачивать ковриком.
Смазываем яйцом и отправляем в духовку на 25-30 минут при 200 градусах.
Малосольная форель
Ингредиенты:
- Форель — 1 крупная рыба (3-3,5 кг)
- Соль (крупная) — 6 горстей
- Сахар — 3 горсти
- Розовый перец — 1 ч. л.
- Цедра апельсина
Процесс приготовления:
Рыбу разделать на филе, промыть и обсушить.
Смешать соль с сахаром и толченным в ступке розовым перцем. Снять с апельсина цедру.
Натереть смесью специй и цедрой филе с обеих сторон. Убрать в контейнер с крышкой и поставить в холодильник минимум на 12 часов.
Нарезать на тонкие ломтики.
Фото: социальные сети