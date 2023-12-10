Диетолог перечислила продукты, помогающие улучшить качество сна

Вишня, лосось и индейка способны благоприятно повлиять на ночной сон.

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Так, одним из таких продуктов является вишня и вишневый сок. В этой ягоде содержится большое количество мелатонина, гормона сна, который решает проблему с ночными пробуждениями, передает издание Eat This, Not That! (ETNT).

Также для комфортного сна диетолог Молли Хембри порекомендовала употреблять в течение дня лосось и индейку. Эти продукты содержат триптофан, влияющий на цикл сна и бодрствования, а первый имеет в своем составе кислоты омега-3, полезные для работы сердечно-сосудистой системы.