Названы продукты, предотвращающие развитие рака

Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев навзал продукты, предотвращающие развитие рака.

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В интервью РИАМО он заявил, что в малине, винограде, гранате, помидорах, баклажанах и авокадо содержатся природные антиоксиданты, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток, – пояснил специалист. – Кроме того, противовоспалительными свойствами обладают каротиноиды и изофлавоны, содержащиеся в морской капусте и куркуме»

Одним из самых недооцененных и доступных продуктов, по словам, являются все виды капусты. Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, которые обладают противоопухолевыми свойствами.

«Полифенолы и омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти вещества содержатся в грецких орехах и в тёмном горьком шоколаде», — рассказал Астраханцев.

При этом в профилактике онкологии, отметил он, играет важную роль не только рациональное питание, но здоровый образ жизни.

«Питание самыми полезными и свежими продуктами все равно не даст 100% гарантии защиты от рака. Поэтом надо помнить, что физические нагрузки, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя также играют важную роль в профилактике рака», – резюмировал химиотерапевт.