Названы продукты, предотвращающие развитие рака
Онколог-химиотерапевт Максим Астраханцев навзал продукты, предотвращающие развитие рака.
В интервью РИАМО он заявил, что в малине, винограде, гранате, помидорах, баклажанах и авокадо содержатся природные антиоксиданты, которые помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями.
«Антиоксиданты борются со свободными радикалами в организме, которые способствуют повреждению клеток, – пояснил специалист. – Кроме того, противовоспалительными свойствами обладают каротиноиды и изофлавоны, содержащиеся в морской капусте и куркуме»
Одним из самых недооцененных и доступных продуктов, по словам, являются все виды капусты. Этот овощ содержит в себе большое количество фитонутриентов, которые обладают противоопухолевыми свойствами.
«Полифенолы и омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, улучшают кровообращение и поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Эти вещества содержатся в грецких орехах и в тёмном горьком шоколаде», — рассказал Астраханцев.
При этом в профилактике онкологии, отметил он, играет важную роль не только рациональное питание, но здоровый образ жизни.
«Питание самыми полезными и свежими продуктами все равно не даст 100% гарантии защиты от рака. Поэтом надо помнить, что физические нагрузки, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя также играют важную роль в профилактике рака», – резюмировал химиотерапевт.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные из Калифорнийского университета в Чикаго назвали продукты, которые помогут не заболеть раком и прожить до 100 лет.