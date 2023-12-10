Яблочный крамбл: простой рецепт рождественского десерта от Гордона Рамзи

Создать праздничную атмосферу можно не только украсив дом, но и приготовив какое-нибудь особенное блюдо. Рецептом простого, но по-настоящему атмосферного десерта поделился шеф-повар Гордон Рамзи. Он рассказал, как приготовить яблочный крамбл.

Яблочный крамбл: простой рецепт рождественского десерта от Гордона Рамзи
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Ингредиенты

  • 6 яблок;
  • 6 столовых ложек сахара;
  • 3 столовые ложки сушёной клюквы;
  • cтручок ванили (обязательно с семенами);
  • цедра и сок 1 лимона;
  • щепотка корицы.

Для посыпки:

  • 100 г муки;
  • 50 г холодного сливочного масла;
  • 2 столовые ложки тростникового сахара;
  • 4 столовые ложки мюсли или ореховой гранолы;
  • щепотка корицы.

Приготовление

  1. Натереть 3 яблока, а остальные – нарезать небольшими кубиками. Чистить яблоки не нужно.
  2. Поставить небольшую кастрюлю на плиту, добавить в неё немного сахара и прогревать его на слабом огне несколько минут до образования карамели.
  3. Как только карамель слегка подрумянится, добавить в неё корицу, ваниль, тёртые яблоки и готовить в течение минуты.
  4. Затем необходимо выложить в кастрюлю оставшиеся яблоки, клюкву, лимонную цедру и сок. Спустя несколько минут снять посуду с огня.

Для посыпки смешать муку, сахар, сливочное масло и корицу. Важно смешивать ингредиенты пальцами, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Затем необходимо добавить мюсли или гранолу (не больше 1/3 части от всей посыпки).

Посыпьте ранее приготовленной смесью соус и слегка подогрейте его. Как только он начнёт пузыриться, отправляйте блюдо в духовку примерно на 15 минут, пока оно не приобретет насыщенный золотисто-коричневый оттенок.

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