Яблочный крамбл: простой рецепт рождественского десерта от Гордона Рамзи
Создать праздничную атмосферу можно не только украсив дом, но и приготовив какое-нибудь особенное блюдо. Рецептом простого, но по-настоящему атмосферного десерта поделился шеф-повар Гордон Рамзи. Он рассказал, как приготовить яблочный крамбл.
Ингредиенты
- 6 яблок;
- 6 столовых ложек сахара;
- 3 столовые ложки сушёной клюквы;
- cтручок ванили (обязательно с семенами);
- цедра и сок 1 лимона;
- щепотка корицы.
Для посыпки:
- 100 г муки;
- 50 г холодного сливочного масла;
- 2 столовые ложки тростникового сахара;
- 4 столовые ложки мюсли или ореховой гранолы;
- щепотка корицы.
Приготовление
- Натереть 3 яблока, а остальные – нарезать небольшими кубиками. Чистить яблоки не нужно.
- Поставить небольшую кастрюлю на плиту, добавить в неё немного сахара и прогревать его на слабом огне несколько минут до образования карамели.
- Как только карамель слегка подрумянится, добавить в неё корицу, ваниль, тёртые яблоки и готовить в течение минуты.
- Затем необходимо выложить в кастрюлю оставшиеся яблоки, клюкву, лимонную цедру и сок. Спустя несколько минут снять посуду с огня.
Для посыпки смешать муку, сахар, сливочное масло и корицу. Важно смешивать ингредиенты пальцами, пока смесь не станет похожа на панировочные сухари. Затем необходимо добавить мюсли или гранолу (не больше 1/3 части от всей посыпки).
Посыпьте ранее приготовленной смесью соус и слегка подогрейте его. Как только он начнёт пузыриться, отправляйте блюдо в духовку примерно на 15 минут, пока оно не приобретет насыщенный золотисто-коричневый оттенок.
Чемпионат.com: главные новости