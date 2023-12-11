Россиянам рассказали, как правильно питаться зимой

С приходом холодов изменения в рационе часто неизбежны, но это не повод бросаться на калорийные блюда. Эксперты рекомендуют соблюдать баланс и учесть некоторые особенности питания, чтобы не набрать лишний вес в зимний период, пишет «Известия».

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Специалисты советуют составлять рацион с учетом белков, жиров, углеводов, витаминов и клетчатки. Важно сохранять баланс питательных веществ в пропорциях: 50–60% углеводов, 10–20% белков и 20–30% жиров.

Зимние блюда, хоть и должны быть сытными, не обязательно быть калорийными. Использование смеси растительных масел для салатов и заправки питания, а также включение в рацион рыбы, морепродуктов, сезонных овощей и фруктов, важно для поддержания правильного обмена веществ и улучшения обогрева организма.

Бульоны и супы также являются хорошим вариантом для поддержания тепла в организме и контроля аппетита, заполняя желудок жидкостью и гущей.

Следуя сбалансированному питанию и включая в меню сезонные продукты, можно поддерживать здоровье и получать необходимые витамины и минералы в зимний период.