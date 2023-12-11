Какие супы хороши для организма зимой

Супчики в любом случае согревают изнутри, а в холодную пору это особенно к месту. Но всё же объединять все в одно общее целое не стоит — разница есть, и она существенная. К примеру, щи — для зимы отличная идея, а харчо лучше оставить для другого времени года.

© Секрет Фирмы

Подробнее «Известиям» рассказала врач-диетолог телемедицинского сервиса «Доктис» Лариса Фаерман.

По словам диетолога, наваристые супы и бульоны не только прекрасно согревают, но и помогают не набрать лишний вес, а это очень даже актуально зимой. В этих вариантах много жидкости, и бульон вместе с гущей заполняют объём желудка так, что и второго съедите поменьше, и на перекусы желания не останется. Фаерман порекомендовала есть такие супы в сильные морозы даже тем, кто не особый их поклонник.