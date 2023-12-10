Эксперты поделились бюджетными полезными блюдами на новогодний стол

«Бюджетная, красивая и вкусная закуска – «мандарины из сыра», готовится из плавленых сырков, яиц, моркови, укропа и майонеза. Смешиваете сыр , яйца, укроп и майонез. Делаете шарики, обваливаете в морковном пюре (размять варёную морковь до состояния пюре) и придаёте форму мандаринки, украшая зеленью вместо веточки. Оливье готовим по народному рецепту, не с телячьим языком, как по классике, а с варёной колбасой или с отварной курицей. Каперсы заменяем солёными или маринованными огурчиками, если есть, то конечно домашними. А для селёдки под шубой лучше использовать целую слабосолёную сельдь, а не разделанную из баночек. Остальные ингредиенты в этом салате и так бюджетные – картофель, морковь, свёкла, яйцо, лук. На любителя можно добавить яблочко», — говорит блогер.