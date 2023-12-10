Эксперты поделились бюджетными полезными блюдами на новогодний стол
Традиционные Новогодние блюда перегружают как взрослую, так и детскую пищеварительную систему. Например, избыток белковой пищи (мясо, колбасы) приводит к нарушению работы поджелудочной железы. Избыток сахара вызывает у детей нарушения поведения, истерики, перепады настроения. Об этом "Последним новостям" рассказала Гюнай Исмайлова, эксперт по питанию, клинический нутрициолог, Health Coach.
Эксперт рассказала, как сделать новогодний стол не только вкусным, но и полезным:
"Заменить покупные соусы со сложным составом на домашние заправки на основе оливкового масла и горчицы, заменить тяжелые салаты с майонезом - на легкие овощные с зеленью, предварительно мариновать белковые продукты (рыба, курица), для улучшения усвоения, добавить на стол больше зелени - она поможет для лучшего усвоения белка", - говорит Гюнай Исмайлова.
Гюнай также поделилась рецептом легкого салата к новогоднему столу:
Зеленый салат с апельсином, брокколи и томатами черри
Ингредиенты:
6-7 соцветий брокколи
½ среднего апельсина
5-6 шт. томатов черрипо вкусу
молотый перец
чили
сок ¼ лимона
1 ст.л. оливкового масла
2-3 лавровых листа
веточка эстрагона
по вкусу гималайская соль, душистый перец
Способ приготовления:
Способ приготовления:
Воду довести до кипения, добавить душистый перец, лавровый лист, гималайскую соль. Опустить соцветия брокколи, варить 2 минуты. Затем переложить капусту в миску с холодной водой и льдом до полного охлаждения. Откинуть на сито,
чтобы стекла лишняя вода. Апельсин очистить, срезать кожицу до мякоти и вырезать сегменты. Отжать сок. Помидоры черри помыть, порезать пополам. Измельчить перец чили. Оливковое масло смешать с апельсиновым соком
и соком ¼ лимона. Заправку приправить солью и перцем по вкусу. Брокколи, помидоры черри, сегменты апельсина выложить в салатник, полить заправкой, посыпать нарезанными листьями эстрагона. При подаче посыпать перцем чили.
Фудблогер Томаготовитдома также поделилась с «Последними новостями» бюджетными полезными рецептами для новогоднего стола:
«Бюджетная, красивая и вкусная закуска – «мандарины из сыра», готовится из плавленых сырков, яиц, моркови, укропа и майонеза. Смешиваете сыр , яйца, укроп и майонез. Делаете шарики, обваливаете в морковном пюре (размять варёную морковь до состояния пюре) и придаёте форму мандаринки, украшая зеленью вместо веточки. Оливье готовим по народному рецепту, не с телячьим языком, как по классике, а с варёной колбасой или с отварной курицей. Каперсы заменяем солёными или маринованными огурчиками, если есть, то конечно домашними. А для селёдки под шубой лучше использовать целую слабосолёную сельдь, а не разделанную из баночек. Остальные ингредиенты в этом салате и так бюджетные – картофель, морковь, свёкла, яйцо, лук. На любителя можно добавить яблочко», — говорит блогер.