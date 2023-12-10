Зелень – это важный ингредиент в кулинарии, который добавляет свежий и ароматный вкус блюдам. Однако, она имеет короткий срок годности и быстро теряет свои полезные свойства. В материале "Рамблера" мы расскажем о том, как продлить срок годности зелени.

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1. Хранение в холодильнике

Лучший способ сохранить зелень свежей подольше – это хранить ее в холодильнике. Для этого оберните зелень в бумагу или пластиковый пакет, чтобы избежать образования конденсата. Затем поместите зелень в отделение для овощей или на нижние полки холодильника. Также можно добавить немного воды в стакан и поставить зелень в него, чтобы сохранить свежесть.

2. Замораживание

Еще один способ продлить срок годности зелени – это замораживание. Для этого нужно сначала вымыть зелень и обсушить ее полотенцем. Затем нарежьте ее на мелкие кусочки и поместите в пакет для заморозки. Также можно заморозить зелень в льдяных формах, добавив немного воды. Замороженную зелень можно использовать в кулинарии наравне с свежей.

3. Сушка

Сушка – это еще один способ сохранить зелень на дольший период времени. Для этого нужно сначала вымыть зелень и обсушить ее полотенцем. Затем разложите ее на бумажном полотенце и оставьте на несколько дней до полного высыхания. Сушеную зелень можно хранить в стеклянной банке или пластиковом пакете.

4. Консервирование

Консервирование – это еще один способ продлить срок годности зелени. Для этого нужно вымыть зелень и нарезать ее на мелкие кусочки. Затем поместите зелень в банку и добавьте немного соли, уксуса или лимонного сока для консервирования. Закройте банку крышкой и храните в прохладном месте.

5. Использование в блюдах