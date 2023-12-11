Как сделать кислые мандарины сладкими: японский лайфхак
Купить сладкие мандарины – задача нетривиальная и сложная, поскольку они могут оказаться невкусными и кислыми. Однако, даже невкусные фрукты можно исправить с помощью полезного лайфхака.
Можно считать везением, если вам попался умеренно сладкий или сладкий фрукт. Но бывает, что даже самые сладкие и красивые на вид фрукты оказываются настолько кислыми, что есть их просто невозможно. В этой ситуации может помощь лайфхак, придуманный японцами.
По словам восточных жителей, кислые мандарины можно «исправить» и сделать фрукт сладким.
Для этого нужно:
- Положить мандарины в глубокую емкость;
- Залить фрукты водой, температурой около 40 градусов;
- Подождать 10 минут;
- После этого можно извлечь и попробовать фрукт.
- Если же хочется еще более сладкий мандарин, то его можно поместить в миску со льдом.
После этих манипуляций, мандарины должны поменять вкус.
Кислоты разрушатся из-за перепада температур, передает портал «Белновости».
В Роспотребнадзоре сообщают, что при выборе мандарин нужно в первую очередь ориентироваться на внешний вид и запах фрукта. Хорошие фрукты должны быть ароматными, упругими, с плотной кожурой. Помимо того, кожура не должна быть ни слишком мягкой, ни «деревянной».
Кроме этого, хвостик с зелеными листочками не говорит о свежести фрукта, а вот цвет кожуры может указать на вкус: чем светлее плод, тем кислее мякоть.