"Съедая маленький кусочек, вы получаете максимум пользы". Названа полезная альтернатива курице

Мясо гуся может стать отличной альтернативной курице, индейке и утке, особенно в зимнее время. Об этом в своем телеграмм-канале заявила гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая.

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По словам специалиста, гуся принято есть зимой, так как именно к этому времени его мясо набирает свою нутрицевтическую ценность.

"У гуся темное, красное мясо, в нем содержится много миоглобина (на грамм мяса много железа и микроэлементов) – съедая маленький кусочек, вы получаете максимум пользы", – объяснила гастроэнтеролог.

Гуси чистоплотны и избирательны в еде, в отличие от тех же уток, которые могут есть все подряд, отмечает эксперт. Рацион питания, в свою очередь, напрямую влияет на состав птиц, полезных микроэлементах, которые попадают в наш организм вместе с их употреблением.

Тем людям, у которых имеются проблемы с желчным пузырем, врач рекомендует потреблять гусиное мясо в небольшом количестве, отдавать предпочтение грудке и избегать подкожного жира.