Рецепт медовых пряников с «дырочкой»

Мы с внуком, как только он научился делать колобок, пекли медовые пряники из заварного теста, как на торт «Медовик».

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Теперь внук — большой любитель пончиков, как-то предложил: «Давай сделаем в пряниках дырочки?». Сделали! Вот что у нас получилось.

Смешиваем 100 г сливочного масла, 2 яйца, 3,5 ст. л. меда, один стакан сахара, 1,5 ч. л. соды, щепотку соли, по чайной ложке гвоздики и корицы.

15 минут варим на водяной бане, помешивая. Затем добавляем муку около 4,5 стакана. Вымешиваем тесто, делаем колбаску, делим на кусочки, катаем колобки. Рюмкой, смоченной в постном масле, вырезаем серединку, получился «пончик». Серединки соединяем и тоже делаем пончики. Всего вышло 24 пряника — по 12 штук на противень. Его застелила пекарской бумагой и выпекала 10 минут при 190 градусах. Украсила присыпкой.