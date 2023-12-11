Перечислены отнимающие энергию продукты

Регулярное употребление фастфуда и спиртных напитков приводит к дефициту энергии. Продукты, провоцирующие упадок сил, врач-диетолог Татьяна Жаровская перечислила россиянам в беседе радио Sputnik.

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Специалист объяснила, что продукты, насыщенные трансжирами и гидрогенизированными жирами, например чипсы, сухарики или гамбургеры, почти не содержат полезных веществ, но их переваривание отнимает у организма много ресурсов. После такого перекуса, говорит Жаровская, человек сначала ощущает прилив сил, но вскоре это чувство сменяют усталость и ощущение голода.

Если человек регулярно посещает рестораны быстрого питания и употребляет алкоголь, он будет постоянно испытывать энергодефицит.

Диетолог отметила, что алкоголь также плохо влияет на настроение и энергичность человека из-за его негативного воздействия на печень. По словам Жаровской, поскольку в печени содержится большая часть митохондрий, повреждение органа провоцирует усталость и плохое настроение. Похожий эффект на организм оказывают продукты с высоким содержанием консервантов, добавили врач.