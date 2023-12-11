Холодец вошел в список ста худших блюд в мире

Популярный на севере России салат индигирка и сытный холодец вошли в рейтинг ста худших блюд в мире. Его составил и опубликовал гастрономический путеводитель TasteAtlas.

Они расположились на 31-м и 67-м местах соответственно.

Лидером в этом году было признано национальное блюдо народов Ирландии под названием хакарл. Оно представляет собой практически полуразложившееся и сгнившее мясо акулы.

В пятерку худших также вошли традиционное блюдо еврейской кухни кугель, рамен-бургер, курземская выпечка скландраусис и чилийские клецки из отварного картофеля чапалеле.