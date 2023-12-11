Названы продукты для идеального зимнего меню

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны быть в идеальном зимнем меню. В частности они призвали россиян включить в рацион мясо, морскую рыбу, хурму и тыкву. Рекомендации опубликованы в официальном Telegram-канале ведомства.

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Главным источником белка и железа в Роспотребнадзоре назвали мясо. Этот продукт необходим для всех обменных процессов организма, в частности железо участвует в образовании гемоглобина.

Морскую рыбу и морепродукты специалисты ведомства рекомендовали чаще употреблять в пищу зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, поддержания здоровья щитовидной железы и замедления старения.

Также, как отметили в Роспотребнадзоре, предотвратить преждевременное старение и появление морщин поможет авокадо.

Тем, кто хочет меньше болеть, специалисты предложили регулярно есть хурму и цитрусовые — они помогают снизить риск простуды благодаря высокому содержанию антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Также в сообщении Роспотребнадзора говорится, что принесет пользу кишечнику и иммунитету богатая пектином, кальцием и витаминами С и А тыква.