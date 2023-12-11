Специалист по безопасности пищевых продуктов доктор Ричард Фукс из Гринвичского университета рассказал MailOnline, какую еду можно есть, даже если она заплесневела, а какую следует отправлять прямо в мусорное ведро.

По данным Агентства по пищевым стандартам (FSA), нельзя употреблять в пищу продукты, которые явно гниют или содержат плесень. Этот совет особенно важен для людей из уязвимых групп, таких как дети, беременные, люди старше 65 лет и люди с ослабленной иммунной системой.

Однако, по словам доктора Фукса, орехи, зерновые и яблоки могут быть одними из самых опасных продуктов питания, если вы обнаружите на них плесень. Если употреблять их в пищу, то у человека может развиться аллергия на плесень или респираторное заболевание. Кроме того, плесень может производить токсичные соединения, называемые микотоксинами, а они могут подавлять иммунную систему и вызывать репродуктивные проблемы.

Известно, что афлатоксин, наиболее вредный тип микотоксина, вызывает эти серьезные осложнения. Его производят два вида плесени — Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus — и его можно обнаружить в заплесневелых орехах, рисе, специях, растительных маслах и какао-бобах.

В больших дозах афлатоксины могут быть опасны для жизни.Патулин — еще один микотоксин, который может расти на гниющих яблоках. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление его в пищу может вызвать «тошноту, желудочно-кишечные расстройства и рвоту».

При этом есть продукты, плесень на которых вполне безопасна. Так, один из немногих продуктов, которые можно есть, даже если он заплесневел, — это твердый сыр.

«Твердые, плотные продукты, такие как твердые сыры или твердые фрукты и овощи, более устойчивы к проникновению плесени, поэтому плесень можно вырезать и употреблять в пищу», — объяснил врач.

В целях безопасности доктор Фукс рекомендует отрезать около 2,5 см еды вокруг и под заплесневелым местом. Однако если плесень специально используется для изготовления продукта, например сыра с плесенью, его можно безопасно употреблять в пищу.