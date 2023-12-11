4 зимних напитка, которые согреют ваших гостей
Чем угостить друзей, если всем надоел глинтвейн.
В праздники все мы ждем гостей, и, скорее всего, у вас появится вопрос — а чем же их угостить?
Мы собрали топ вкуснейших напитков, без которых праздники будут холодными и скучными.
Клюквейн
Что нам понадобится:
- Клюква — 100 г
- Вода — 1 л
- Яблоки — 2 шт.
- Сахар — 2 ст.л.
Как готовим:
- В первую очередь, размораживаем клюкву, а яблоки моем и нарезаем аккуратными кусочками.
- Выкладываем фрукты и ягоды в сотейник и заливаем водой. Ставим на огонь и после закипания ждем еще примерно три минуты, огонь при этом делаем минимальным.
- Готовый напиток процеживаем и, по желанию, добавляем любимый алкоголь, но без него напиток получится не менее бодрящим.
Какао со сливками
Что нам понадобится:
- Молоко — 500 мл
- Какао в порошке — 3 ст.л.
- Сахар — 2 ст.л.
- Взбитые сливки по вкусу.
Как готовим:
- Наливаем молоко в сотейник и доводим до кипения.
- Какао высыпаем в миску и добавляем немного горячего молока, перемешиваем массу, чтобы не осталось комочков, после этого переливаем какао-массу в сотейник.
- Добавляем сахар и тщательно размешиваем.
- Какао подаем горячим, готовим, когда гости будут уже у вас, чтобы напиток не остыл.
- Перед подачей разливаем в высокие бокалы и украшаем взбитыми сливками.
Чай со специями
Что понадобится:
- Чай — 1 чайная ложка листового или 1 чайный пакетик
- Вода — 400 мл
- Корица — 1 палочка
- Анис — одна звездочка
- Гвоздика, имбирь и лимон по вкусу
- Мандарин и яблоки по вкусу.
Как готовим:
- Заливаем чайный пакетик или листовой чай кипятком, через минуту добавляем корицу, анис, гвоздику, имбирь и лимон. Даем немного настояться.
- По вкусу можно добавить так же ваши любимые фрукты, а вместо сахара можно использовать мед.
Кофе по-мексикански
Какой же праздник без кофе во всех его вариантах! Мы предлагаем угостить друзей cafe de olla — кофе по-мексикански. Согласно традиционному рецепту, этот напиток требует добавления корицы и коричневого сахара.
Кладем в воду сахар и корицу, варим в небольшой кастрюльке, пока сахар полностью не растворится. После закипания воды добавляем молотый кофе и перемешиваем до однородности. Даем кофе остыть и процеживаем через сито. К кофе можно подать сладости на ваш вкус.