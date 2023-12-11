4 зимних напитка, которые согреют ваших гостей

Чем угостить друзей, если всем надоел глинтвейн.

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В праздники все мы ждем гостей, и, скорее всего, у вас появится вопрос — а чем же их угостить?

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Мы собрали топ вкуснейших напитков, без которых праздники будут холодными и скучными.

Клюквейн

Что нам понадобится:

Клюква — 100 г

Вода — 1 л

Яблоки — 2 шт.

Сахар — 2 ст.л.

Как готовим:

В первую очередь, размораживаем клюкву, а яблоки моем и нарезаем аккуратными кусочками. Выкладываем фрукты и ягоды в сотейник и заливаем водой. Ставим на огонь и после закипания ждем еще примерно три минуты, огонь при этом делаем минимальным. Готовый напиток процеживаем и, по желанию, добавляем любимый алкоголь, но без него напиток получится не менее бодрящим.

Какао со сливками

Что нам понадобится:

Молоко — 500 мл

Какао в порошке — 3 ст.л.

Сахар — 2 ст.л.

Взбитые сливки по вкусу.

Как готовим:

Наливаем молоко в сотейник и доводим до кипения. Какао высыпаем в миску и добавляем немного горячего молока, перемешиваем массу, чтобы не осталось комочков, после этого переливаем какао-массу в сотейник. Добавляем сахар и тщательно размешиваем. Какао подаем горячим, готовим, когда гости будут уже у вас, чтобы напиток не остыл. Перед подачей разливаем в высокие бокалы и украшаем взбитыми сливками.

Чай со специями

Что понадобится:

Чай — 1 чайная ложка листового или 1 чайный пакетик

Вода — 400 мл

Корица — 1 палочка

Анис — одна звездочка

Гвоздика, имбирь и лимон по вкусу

Мандарин и яблоки по вкусу.

Как готовим:

Заливаем чайный пакетик или листовой чай кипятком, через минуту добавляем корицу, анис, гвоздику, имбирь и лимон. Даем немного настояться. По вкусу можно добавить так же ваши любимые фрукты, а вместо сахара можно использовать мед.

Кофе по-мексикански

Какой же праздник без кофе во всех его вариантах! Мы предлагаем угостить друзей cafe de olla — кофе по-мексикански. Согласно традиционному рецепту, этот напиток требует добавления корицы и коричневого сахара.