Ученые выяснили, насколько вредно есть жирную пищу и выпечку во время стресса

"Для людей, у которых уже есть повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, последствия могут быть еще более серьезными.



Мы все постоянно сталкиваемся со стрессом, но особенно тем из нас, кто работает с высоким уровнем стресса и подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, к этим выводам следует относиться серьезно. Это исследование может помочь нам принимать решения, которые снижают риски, а не усугубляют их".