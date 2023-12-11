Ученые выяснили, насколько вредно есть жирную пищу и выпечку во время стресса
Исследователи обнаружили, что употребление жирной пищи во время стрессовых периодов может ухудшить восстановление организма после последствий стресса.
По словам ученых из Университета Бирмингема, жирная пища способна вызвать оксигенацию мозга и вызвать ухудшение сосудистой функции у взрослых.
Ученые взяли группу молодых здоровых людей и дали им на завтрак два круассана с маслом, затем их попросили посчитать в уме, увеличивая скорость в течение восьми минут и предупреждая их, когда они дают неправильный ответ:
"Они также могли видеть себя на экране во время выполнения упражнения. Эксперимент был разработан, чтобы имитировать повседневный стресс, с которым нам, возможно, придется иметь дело на работе или дома.
Когда мы испытываем стресс, в организме происходят разные изменения: у нас повышается частота сердечных сокращений и кровяное давление, расширяются кровеносные сосуды и увеличивается приток крови к мозгу. Мы также знаем, что эластичность наших кровеносных сосудов, которая является показателем сосудистой функции, снижается после психического стресса".
В итоге, ученые обнаружили, что употребление жирной пищи во время умственного стресса снижает функцию сосудов на 1,74 процента.
"Предыдущие исследования показали, что снижение функции сосудов на один процент приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 13 процентов.
Важно, что мы показываем, что это нарушение сосудистой функции сохранялось даже дольше, когда наши участники ели круассаны", — отмечают ученые.
Команда обнаружила, что потребление жиров отрицательно влияет на настроение как во время, так и после эпизода стресса.
"Для людей, у которых уже есть повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, последствия могут быть еще более серьезными.
Мы все постоянно сталкиваемся со стрессом, но особенно тем из нас, кто работает с высоким уровнем стресса и подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, к этим выводам следует относиться серьезно. Это исследование может помочь нам принимать решения, которые снижают риски, а не усугубляют их".
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition and Nutrients, также показало, что при употреблении более здоровых продуктов, особенно богатых полифенолами, таких как какао, ягоды, виноград, яблоки и другие фрукты и овощи, это нарушение сосудистой функции можно полностью устранить.
Ранее мы писали о том, какие продукты помогают справиться со стрессом.