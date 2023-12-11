7 вариантов новогоднего оливье в ресторанах Москвы

Подготовка к волшебному празднику в самом разгаре. Как говорил персонаж мультфильма "Падал прошлогодний снег": "Что же это за Новый год и без елочки?!" От себя добавим: без шампанского, мандаринов и салата оливье...

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У каждой хозяйки есть свои рецепты приготовления новогоднего салата. Тем более они есть у признанных мастеров кулинарного искусства.

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Предлагаем вашему вниманию варианты оливье от московских шефов.

Кстати, во многих ресторанах давно можно заказать доставку еды к новогоднему столу. Отличная опция! Освободившееся драгоценное время лучше потратить на приведение себя в порядок. А если сомневаетесь, какой из предлагаемых нами вариантов оливье лучше, загляните в декабре в ресторан и продегустируйте салат заранее. Заряд праздничного настроения обеспечен.

Дегустацию рекомендуем начать с "Кафе Пушкинъ". В зале "Библиотека" готовят оливье, к которому трудно придраться. Шеф-повар Андрей Махов постарался восстановить рецепт салата по старинным кулинарным книгам. Получилось! Приготовление оливье состоит из двух частей. Из картофеля, яиц, отварного куриного филе, соленых огурцов, копченой куриной грудки и зеленого горошка делают "домашнюю" версию, заправляя майонезом собственного приготовления и томатным соусом. Все перемешивают и формируют кнели.

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А вот вторая часть оливье максимально приближена к описанию в кулинарной книге 1895 года. Из листьев салата собирается вазочка, в которую кладут отварной язык, запеченных рябчиков, яйца, огурцы и корнишоны, поливают соусом провансаль. Готовое блюдо декорируется раками, каперсами, икрой и укропом.

Оливье можно найти и в меню ресторана Sixty. Картофель, морковь, куриное яйцо, зеленый горошек, лук (не репчатый, а шалот), конечно, присутствуют. Если до сих пор не определились, с каким огурцом салат вкуснее, с соленым или свежим, то этот вариант салата точно для вас: шеф Акбар Кодиров кладет оба. И раковые шейки добавляет. В качестве заправки - домашний майонез. Все украшается вареным раком, салатом фрезе, шелухой розового перца и землей и маслин.

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Гастрономический эстет останется доволен. Можно заказать доставку к новогоднему столу. Можно заранее продегустрировать салат лично, наблюдая за Москвой с 62 этажа ресторана.

Классическая версия оливье с запеченными овощами, томленым говяжьим языком, перепелиным яйцом и красной икрой предлагается к новогоднему столу в ресторане "Метрополь".

Российская Газета

Во вкусовых качествах новогоднего салата, предлагаемого шефом одного из старинных ресторанов Москвы, можно не сомневаться.

Оливье с телячьим языком и яблоком готовит шеф-повар ресторана "Аист" Мирко Дзаго. Эта авторская версия салата признана одной из лучших в столице. Шеф поделился рецептом - а мы рассказываем вам.

Российская Газета

Отварные картофель и морковь, очищенное яблоко, огурцы (кстати, тоже и свежие, и соленые) нарезаются кубиками. Добавляется бланшированный зеленый горошек. Салат заправляем майонезом, а сверху кладем нарезанный кубиком телячий язык. Перед подачей блюдо украсить красной икрой, микс-салатом и посыпать черным перцем.

В сети ресторанов "Кофемания" - два варианта салата "Оливье": с крабом и с перепелкой. Новогодней считается первая версия.

Российская Газета

Кроме мяса краба, в салате отварной картофель, свежий огурец, корнишоны, зеленое яблоко и вареное яйцо. Заправка - домашний майонез, а в качестве украшения - икра тобико и перепелиные яйца.

В меню некоторых ресторанов новогодняя классика появляется с началом зимнего периода. Например, она включена в обновленные меню ресторанов "Ласточка" и "Чайка", разработанные шефом Доменико Филиппоне.

Российская Газета

Итальянец предлагает два вида авторских оливье. Первый - с мини-кальмарами, крабом, креветками и красной икрой, второй - с нежной телятиной и маринованными лесными грибами. Оба варианта - отличный повод заглянуть на борт яхт.

Не поверите, но даже в грузинских ресторанах в Новый год подают оливье. Например, в ERTI тоже два варианта салата: с лососем или крабом. Остальной состав - классический.

Российская Газета