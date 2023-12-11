Диетолог объяснила, как правильно есть и выбирать творог

— Я бы не советовала есть творог обезжиренный: кальций, содержащийся в таком продукте, хуже усваивается. Если вы купили обезжиренный творог, то добавьте туда сметану — продукт принесет вам больше пользы, — рассказала она.

Кроме того, добавила Соломатина, творог лучше есть с зеленью, кусочками фруктов или ягодами. Это и вкусно, и полезно. Также можно разбавлять творог кефиром или йогуртом — если он сухой.