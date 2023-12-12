Составлен топ-5 полезных блюд новогоднего застолья
Новогодняя пора в России плотно ассоциируется с застольями, изобилующими самыми разнообразными яствами. Очень популярно после таких зимних каникул потом начинать диеты, чтобы нивелировать последствия переедания.
Если же подойди к подбору продуктов более ответственно подобных неприятностей можно избежать.
Так, в Сети появился топ-5 полезных блюд новогоднего стола.
Рейтингом поделился онлайн-сервис доставки из магазинов и ресторанов "СберМаркет", в котором также посчитали стоимость отдельных позиций из расчета на шесть порций.
Весь список выглядит следующим образом:
- салат из рукколы с креветками и грейпфрутом с лимонно-медовой заправкой - 1442 рубля;
- лосось, запечённый в духовке или на гриле - 4944 рубля;
- фруктовый салат с греческим йогуртом - 633 рубля;
- винегрет - 291 рубль;
- холодец - 685 рублей.
Елена Чуракина, врач эндокринолог-диетолог медицинской компании "СберЗдоровье": "Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. Например, винегрет и холодец. Первое - низкокалорийное, но в то же время сытное блюдо, источник клетчатки, витаминов C, K и фолиевой кислоты, калия, железа и магния. Клетчатка, в свою очередь, помогает улучшить пищеварение и снижает уровень холестерина. Холодец из говядины и свинины содержит много витамина А, который участвует в поддержании здоровья глаз, иммунной системы. Кроме того, он содержит много легкоусвояемого белка и витаминов группы В, которые в том числе оказывают положительное влияние на работу мозга и нервной системы".
Фруктовый салат, по мнению врача, может стать хорошей заменой сладкому. Такое блюдо обеспечит клетчаткой, витаминами А, В, С, Е, К и минералами: железом, калием, кальцием, магнием, фолиевой кислотой, фосфором, натрием, цинком и медью. Фрукты содержат много витаминов и антиоксидантов, которые помогают поддерживать здоровье. А заправка из натурального йогурта малокалорийна, не создаст тяжести в желудке и содержит полезные для кишечника бактерии.
Запеченный лосось содержит много легкоусвояемого белка и незаменимых жирных омега-3 кислот, которые не синтезируются в организме и могут поступать только с едой. А салат с рукколой - источник фолиевой кислоты, которая не только способствует нормализации аппетита, сна и настроения, но и снижает риск развития онкологических заболеваний.