Составлен топ-5 полезных блюд новогоднего застолья

Елена Чуракина, врач эндокринолог-диетолог медицинской компании "СберЗдоровье": "Некоторые традиционные блюда русской кухни полезны для пищеварения благодаря правильному сочетанию продуктов в составе. Например, винегрет и холодец. Первое - низкокалорийное, но в то же время сытное блюдо, источник клетчатки, витаминов C, K и фолиевой кислоты, калия, железа и магния. Клетчатка, в свою очередь, помогает улучшить пищеварение и снижает уровень холестерина. Холодец из говядины и свинины содержит много витамина А, который участвует в поддержании здоровья глаз, иммунной системы. Кроме того, он содержит много легкоусвояемого белка и витаминов группы В, которые в том числе оказывают положительное влияние на работу мозга и нервной системы".