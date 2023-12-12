Специалист рассказала, какие продукты можно разогревать в микроволновке

Микроволновая печь – незаменимая помощница на кухне, которая превращают остывшую еду в теплый деликатес. Какие продукты можно в ней разогревать, профессор химической инженерии Марго Виджант рассказала CNN.

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По словам специалиста, блюда, состоящие в основном из жидкости или размягченных ингредиентов, идеально подходят для разогрева в микроволновой печи. Речь идет, например, о супах и тушеных блюдах, в том числе из овощей.

Также СВЧ-печи отлично справляются с крахмалистыми продуктами, такими как рис или картофель. Молекулы крахмала кристаллизуются в холодильнике, а микроволновки помогают регидратировать их и восстановить кремовую, нежную текстуру этих блюд, объяснила эксперт.