Самые вкусные рецепты на Новый год для вашего стола

Советуем заранее подумать о блюдах, которые будут на вашем столе, чтобы спокойно их приготовить и вовремя купить продукты. Если вы еще не задумывались об этом, то эта статья для вас. Расскажем о самых интересных и вкусных рецептах с фото для Нового 2024 года.

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Рецепт на новогодний стол-2024: закуска-салат «Новогодние шарики» (обычный и диетический вариант)

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Фишка этого салата - в его подаче: порционной и удобной. В таком стиле можно сделать любой салат, который готовится именно не слоями. В рецепте этих закусочных шариков содержатся ингредиенты, которые доступны каждому. Если вы думаете, какие рецепты выбрать на Новый год, начните с этого.

Берем: Филе курицы - 500 гр.

Сыр - 150 гр.

Яйцо - 3 шт.

Миндальные орехи (обжарить) - 100 гр.

Специи по вкусу - соль, паприка (молотая или копченая)

Зелень (в этом рецепте пучок укропа)

Маслины (можно попробовать с оливками)

Заправка: майонез или можно йогурт

Готовим:

1. Отвариваем курицу (можно тушку, если нет чистого филе). Остужаем, разбираем на волокна или мелко-мелко рубим.

2. Натираем мелко сыр, часть маслин режем кружочками. Другую (штучек 8–10) разрезаем пополам - они понадобятся на декор шариков.

3. Берем орехи, измельчаем их вручную или блендерим. Примерно половину чашечки нужно оставить для обсыпки.

4. Теперь яйца: отвариваем их, натираем на терке или мелко-мелко рубим ножом.

5. Кладем все ингредиенты в одну миску, хорошо смешиваем, заправив майонезом или йогуртом (диетический вариант).

6. Далее разделяем полученную массу на три равных части, из каждой формируем шарики. Первую обваливаем в орехах, еще одну - в мелко порубленном укропе, третью — в красной молотой паприке.

7. В завершающем штрихе в качестве декора кладем половинку оливки, а внутри нее — веточку укропа в свернутом виде. Эта конструкция должна напоминать крепление новогодней игрушки (как на фото). Ваша оригинальная закуска готова. Берите на заметку этот оригинальный рецепт салата на Новый год!

Рецепт на новогодний стол-2024: тарталетки Елочки

Если вы в поисках оригинального рецепта на Новый год, этот вариант для вас. Тарталетки, выполненные в виде елочки, станут отличным украшением стола. И в этом вам помогут простые ингредиенты, приготовить из которых такую закуску будет быстро и интересно.

Берем:

- Тарталетки - 6 шт. (если надо больше, то количество ингредиентов увеличиваем в пропорциях)

- Мясо краба - 100 гр.

- Яйца - 1-2 шт.

- Сыр твердый (количество на свое усмотрение, можно больше, но тогда меньше яиц)

- Икра красная - примерно 2 ст.л

- Немного укропа

- Майонез - по вкусу

- Половинка моркови

- Шесть слайсов огурцов

Готовим:

1. Достаем все ингредиенты. Морковь отвариваем в кожуре до полуготового состояния. Главное, не переварить, так как звездочки не получатся. Или используйте сырую.

2. Возьмите удобную миску, в которую выложите сыр и яйца, предварительно натертые на терке.

4. Мясо краба или крабовые палочки нарезаем маленькими кубиками.

5. Добавляем мелко нарезанный укроп, и, конечно, майонез.

5. Перемешиваем тщательно эту массу, достаем тарталетки и наполняем их этой начинкой.

7. На каждую сверху выкладываем красную икру, обычно хватает одной или половины ложечки.

8. Берем морковь, нарезаем ее на кольца толщиной примерно в полсантиметра. После этого вырезаем звездочки. Если боитесь, что получится криво, сделайте шаблон из картона, обведите его и вырежьте. Затем накалываем каждую звездочку на зубочистку.

9. Берем свежий огурец, моем его, и с помощью овощечистки нарезаем слайсы (длинные полоски). Складываем их гармошкой (как на фото) и втыкаем их в тарталетку с начинкой. Теперь у вас есть еще один рецепт с фото для новогоднего стола!

Рецепт салата на Новый год: селедка под шубой в порционной подаче

Как правило, на новогодний стол этот салат подается в классическом варианте: большая тарелка, из которой каждый берет сколько хочет. Однако такой способ имеет единственный недостаток — занимает много места на столе, да и сам процесс раздачи получается не самым удобным. Поэтому предлагаем рассмотреть этот оригинальный рецепт салата на Новый год. Это хорошее решение с порционной подачей: когда у каждого гостя своя аккуратная порция. Такой вариант еще и эстетически приятен, и подавать в таком виде салат можно в креманках или небольших баночках как на фото.

Если же вы приверженец более привычного способа сервировки, то суть салата не меняется, и рецепт остается прежним. О нем сейчас и расскажем.

Берем:

Картошку - 4-5 шт.

Селедку (можно купить готовую, засолить свою или использовать уже готовое филе) - 1-2 шт.

Куриное яйцо - 4-5 шт. Лук - 1 шт. (или половинка, ориентируйтесь на размер луковицы) Буряк (свеклу) - 2-3 шт Морковку - 2-3 шт. Майонез - добавляем на свое усмотрение

Готовим:

1. Отвариваем все овощи и яйца до готовности. Овощи можно запечь в духовке - так будет даже вкуснее. Все остужаем, чистим.

2. Подготавливаем селедку. Моем, очищаем от внутренностей и костей.

3. Итак, все ингредиенты готовы. Овощи режем на свое усмотрение, но рекомендуется мелкими кубиками или лучше на крупной терке (так салат удобно ляжет в креманки).

4. Берем посуду для блюда, и укладываем в нее салат, хорошо разравнивая и промазывая каждый слой:

- слой картофеля, майонез

- сельдь, майонез

- лук

- морковь, майонез

- яйца, майонез

- свекла, майонез

По желанию каждый слой подсаливаем по вкусу и украшаем сверху зеленью. Затем отправляем салат в холодильник, даем время пропитаться, и подаем к столу. С креманками и небольшими порциями действия аналогичные.

Рецепт блюда на Новый год: классическое мясо по-французски

Выбирая рецепты на Новый год 2024 среди массы вариантов, обратите внимание на это сытное и простое блюдо. У него множество интерпритаций, а ингредиенты могут меняться в зависимости от вкусовых предпочтений. Но сегодня мы расскажем о классическом рецепте мяса по-французски в духовке. Оно может стать основой, которую можно дополнить, например, картошкой (кладем под мясо), грибами, помидорами, перцем и другими овощами. Добавьте что-то свое, и блюдо заиграет новыми красками.

Берем:

- Свинину (или любое мясо на ваш вкус) - 250 гр.

- Репчатый лук - пару шт.

- Любой твердый сыр - 50 гр. (можно чуть больше)

- Майонез - около двух ст.ложек

- Растит. масло - одна ч.л.

- Соль, специи, любимые приправы по вкусу

Готовим:

1. Для начала свинину необходимо разделить на небольшие стейки, которые нужно отбить для большей мягкости. Если берете говядину или куриное филе, делаем также.

2. Выкладываем мясо в противень, застеленный пергаментом, или, например, форму для запекания, которую предварительно смазываем растительным маслом. Подсаливаем и по вкусу посыпаем специями.

3. Далее берем лук, нарезаем его кружочками или полукольцами. Предварительно ошпариваем и отправляем к мясу, равномерно раскладывая.

4. Смазываем майонезом (можно попробовать сметаной, смешанной с горчицей).

5. Отправляем мясо в духовку (температура около 190 градусов) минут на 30-40, или до готовности (смотрите по мощности духовки). Запекать нужно до румянца.

6. Как появилась легкая корочка, достаем мясо и посыпаем его сыром (обычно берут твердый, но можно какой есть, главное, чтобы плавился). Отправляем запекаться еще минут на 10, и достаем.

7. К такому мясу можно подавать любой гарнир, приготовленный отдельно. Но многие закидывают овощи сразу с мясом. Картошку кладем под мясо, чтобы она пропиталась мясным соком.

8. В “шубу” к мясу можно также добавить помидоры и грибы, положив их сверху перед отправкой в духовку.

Рецепт блюда на Новый год: стейки из семги с клюквенным соусом

Если вы не представляете праздничный стол без горячего блюда из рыбы, то этот простой рецепт для вас. Готовятся стейки из семги быстро, а рыба получается просто волшебной. Готовьте с удовольствием это полезное и питательное блюдо по этому рецепту на новогодний стол.

Берем:

- Два стейка семги

- Клюкву - 100 гр.

- Оливковое масло - примерно 1 ст. л.

- Соевый соус - на усмотрение, но обычно требуется 1-2 ч. л.

- Сахар - треть ч.л.

- Соль, черный перец - по вкусу

- Розмарин - 1-2 ч.л., если есть свежий - хватит одной веточки

- Зерновая горчица - 1-2 ч.л.

- Для подачи - лайм или лимон, можно также украсить черри

- Клюква - 50 гр.

- Крахмал 1-2 ч.л.

- Сахар - щепотку

Готовим:

1. Семгу моем, удаляем шкуру (но можно и оставить на ваше усмотрение).

2. Делаем маринад. В ступку кладем зерна горчицы, соевый соус, оливковое масло и розмарин - все это тщательно перетираем. По вкусу добавляем соль и черный молотый перец.

3. Натираем стейки приготовленным маринадом, держим так минут 10 – 15.

4. Жарим, добавив немного оливкового масла, на сковороде по две-три минуты на каждой стороне. Учитывайте, что время готовки может быть немного больше, если стейк толще.

5. Если у вас антипригарная сковорода, то масло можно не использовать. Так же как и при приготовлении в мультиварке.

6. Украшаем рыбку при подаче лимоном, томатами черри и розмарином, если остался.

7. Готовим соус. Берем клюкву, в блендере ее перемалываем. Сюда же закидываем сахар, крахмал, розмарин. Снова блендерим. Соус готов, подаем его к рыбе и наслаждаемся.

Рецепт на новогодний стол: чесночные креветки в панцире

Если хочется украсить новогодний стол чем-то более экзотическим, попробуйте эту быструю и ароматную закуску, от которой невозможно будет оторваться. Жареные креветки прекрасно будут смотреться как независимое блюдо или в качестве закуски. Если вы в поисках оригинального рецепта для новогоднего стола 2024 года, возьмите на заметку эту закуску.

Берем:

- Креветки в панцире - 500 гр.

- Несколько зубчиков чеснока

- Раст. масло - около пяти ст.л.

- Соль мелкого помола - около 0,5 ч.л (по вкусу в зависимости от размера креветок)

- Перец красный молотый - по вкусу

- Душистый перец - несколько горошков

- Сок лимона - по вкусу

- Несколько перьев зеленого лука

Готовим:

1. Берем креветки любого размера. Учитывайте время готовки: чем меньше, тем быстрее приготовление. При необходимости сначала разморозьте, затем промойте, оставьте на несколько минут, чтобы лишняя жидкость стекла.

2. Несколько зубчиков чеснока хорошо промываем, еще несколько очищаем и мелко рубим.

3. Далее разогреваем масло на сковороде, отправляем туда креветки.

4. Солим, добавляем неочищенный(!) чеснок, специи, хорошо перемешиваем. Можно также закинуть базилик или розмарин.

5. Далее будьте внимательны: как начнется покраснение креветок, добавляем рубленый чесночок, перемешиваем. В таком состоянии готовим одну-две минуты. Помните, что если вы передержите креветки, они получатся жесткими.

6. Затем добавляем зеленый лук, который заранее мелко рубим, сбрызгиваем лимонным соком, хорошо перемешиваем. Если нет зеленого лука, берите шнитт-лук, который также нужно мелко нарубить.