Диетолог посоветовала, что лучше есть пожилым людям на новогоднем застолье

В комментарии для «Вечерней Москвы» диетолог Ольга Редина отметила, что на новогодний стол для людей старше 50 лет нужно подавать блюда, учитывая возможные проблемы с пищеварением в этом возрасте.

Так, важно лучше тяжелые майонезные салаты, такие как оливье и селедка под шубой, заменить на легкие овощные салаты, заправленные сметаной или греческим йогуртом.

Для закусок рекомендуется использовать малосоленую красную рыбу, икру, печень трески и овощи. При выборе хлеба предпочтение лучше отдать цельнозерновому или с отрубями.

Специалист отметила, что жирная рыба и колбаса могут вызвать серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, поэтому лучше избегать их на столе.

Редина рекомендует запекать горячие блюда в духовке или тушить. Отдавать предпочтение лучше рыбе или нежирному мясу с овощами.

Следует помнить, что праздничный стол будет поздно вечером или даже в ночные часы, поэтому специалист советует предпочесть легкие блюда, такие как запеченная рыба или нежирное мясо, чтобы предотвратить переедание. Овощи в этом случае будут хорошим гарниром, помогающим ускорить пищеварение.

Важно ограничить употребление соли и острых специй, которые могут вызвать задержку воды в организме и привести к отекам, добавила диетолог.

Что касается сладостей, специалист не рекомендует выбирать слишком калорийные десерты, предпочтительнее включить в меню фрукты и ягоды. Для замены сладким десертам можно приготовить домашнее желе, творожную запеканку или пудинг с добавлением мюсли и меда.

По словам Рединой, пожилым людям следует отказаться от алкоголя и предпочесть чай с травами, морс, какао или минеральную воду. В случае употребления алкоголя, рекомендуется остановиться на двух бокалах красного вина, запивая каждый стакан водой.

Диетолог также предупредила о последствиях употребления кофе в новогоднюю ночь, особенно после употребления алкоголя, так как это может вызвать повышение артериального давления и аритмию.