Раскрыта неожиданная польза тыквы
Врач-терапевт заявила, что употребление тыквы положительно влияет на состояние кожи, иммунитета и репродуктивной функции.
«В 100 г тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала эксперт Елена Тихомирова.
Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. Кроме того, в состав этого овоща входит калий и магний, которые, помимо прочего, обладают слабым мочегонным действием, пишут "Известия".
Помимо этого, тыква — это отличное средство для профилактики запоров, отметила диетолог.