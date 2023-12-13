Раскрыта неожиданная польза тыквы

«В 100 г тыквы содержится практически суточная доза провитамина А, который в организме превращается в витамин А. Он положительно влияет на состояние кожи, укрепляет иммунитет, улучшает репродуктивную функцию, зрение и синтез гормонов», — рассказала эксперт Елена Тихомирова.

Также, по ее словам, в тыкве содержится большое количество кремния, который необходим для синтеза соединительной ткани, крепости ногтей и зубов. Кроме того, в состав этого овоща входит калий и магний, которые, помимо прочего, обладают слабым мочегонным действием, пишут "Известия".