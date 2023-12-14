В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий подарок

Дата производства, локализация производителя, состав конфет — это первое, на что обязательно нужно обращать внимание при выборе сладкого подарка для ребенка. Об этом 14 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева .

«Здесь, конечно же, мы говорим о том, что это должно оставаться лакомством для ребенка, а не постоянным ингредиентом питания», — пояснила Саратцева.

Лучше приобретать набор от производителей, советует эксперт, когда покупатель знает определенную кондитерскую фабрику, которая нравится, которую любит с детства или которая находится недалеко.

По ее словам, если приобретается продукция от производителя, покупатель гарантированно получит свежий товар, и это не будет сборный подарок без указания даты. Также нужно смотреть, что входит в состав конфет. Есть определенный перечень компонентов, например алкоголь, абрикосовая косточка, консерванты, которые детям не рекомендованы. Об этом по регламенту пишут на упаковках, в том числе с указанием «не для детей».