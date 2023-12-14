В Роскачестве рассказали, как выбрать сладкий подарок
Дата производства, локализация производителя, состав конфет — это первое, на что обязательно нужно обращать внимание при выборе сладкого подарка для ребенка. Об этом 14 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Для начала эксперт рекомендует родителям обратить внимание на количество сладостей, которые ребенок съедает. Как выяснил центр изучения потребительского поведения Роскачества, новогодний сладкий набор становится обязательным дополнением практически к каждому подарку.
«Здесь, конечно же, мы говорим о том, что это должно оставаться лакомством для ребенка, а не постоянным ингредиентом питания», — пояснила Саратцева.
Лучше приобретать набор от производителей, советует эксперт, когда покупатель знает определенную кондитерскую фабрику, которая нравится, которую любит с детства или которая находится недалеко.
«Потребительский патриотизм — важная составляющая выбора и скрытые резервы для развития регионального сегмента. Потребители предпочитают выбирать продукцию, произведенную в том субъекте, где они живут», — отметила Елена Саратцева.
По ее словам, если приобретается продукция от производителя, покупатель гарантированно получит свежий товар, и это не будет сборный подарок без указания даты. Также нужно смотреть, что входит в состав конфет. Есть определенный перечень компонентов, например алкоголь, абрикосовая косточка, консерванты, которые детям не рекомендованы. Об этом по регламенту пишут на упаковках, в том числе с указанием «не для детей».