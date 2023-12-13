Шеф-повар поделился секретом приготовления идеального запеченного картофеля

Запеченный картофель – один из самых популярных гарниров ко многим блюдам. И это неудивительно: это простое блюдо, которое мало кого оставит равнодушным.

У каждой хозяйки свои секреты его приготовления. Одни покрывают картофель перед запеканием гусиным жиром, другие добавляют необычные специи и т.д.

Гурман с многолетним опытом, старший шеф-повар Рич Хардинг поделился с изданием The Mirror своим любимым надежным способом сделать блюдо максимально вкусным и притягательно хрустящим.

По словам эксперта, перед тем, как поместить картофель в духовку, можно отварить его в курином бульоне либо в чуть подсоленной воде. То же самое можно проделать, если вы собираетесь жарить овощ, отметил Хардинг.

Через 15 минут после начала запекания шеф-повар рекомендует снизить температуру духовки до 180°C и переворачивать кусочки картофеля каждые пять минут, "пока вы не будете довольны цветом и хрустящей корочкой".

Что касается жарки овоща, то в таком случае на финишной прямой стоит добавить в сковороду небольшой кусочек сливочного масла.