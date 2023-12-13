Заливное из осетра с оливками: рецепт для Нового года

Заливное – это традиционное русское блюдо, которое во многих семьях любят готовить на новогодние праздники. Преимущество этого блюда в том, что каждый раз можно экспериментировать и пробовать новые сочетания ингредиентов.

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Если вы уже размышляете, какое заливное приготовить на Новый год, присмотритесь к рецепту заливного из осетра с оливками. Это блюдо никого не сможет оставить равнодушным.

Подробнее о том, как приготовить заливное из осетра, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: осетр – 1,5 кг;

вода – 2 л;

корень сельдерея – 1 шт;

лавровые листья – 4 шт;

морковь – 1 шт;

душистый перец горошком – 6 шт;

лимон – 1 шт;

укроп – 1 пучок;

оливки без косточек – 200 г;

желатин – 40 г.

Приготовление:

1. Прежде всего необходимо очистить рыбу от чешуи, удалить все внутренности и жабры. Затем отрезать голову и хвост. Следом отделить филе от хребта, избавиться от костей и нарезать рыбу на кусочки.

2. Налить в кастрюлю воду. Закинуть туда голову, хвост, а также корень сельдерея, лавровые листья, перец и соль. Довести воду до кипения и варить на медленном огне еще 40 минут.

3. Выложить в кастрюлю филе осетра и варить еще 10 минут.

4. Снять бульон с огня, процедить его и дать бульону остыть. Перелить половину стакана в миску и растворить в этой порции бульона желатин. Далее ввести смесь в оставшийся бульон и хорошенько перемешать.

5. Разрезать лимон пополам. Из одной половины выжать сок и добавить его в бульон. Вторую половину лимона вместе с морковью нарезать ломтиками.

6. Выложить в формы кусочки филе, лимон, морковь, укроп и оливки. Залить рыбным бульоном. Отправить заготовку для заливного в холодильник на 8 часов или дольше.