Гастроэнтеролог объяснила, сколько можно хранить новогодние салаты

Новогодние салаты могут храниться в холодильнике до 48 часов. Но для этого нужно соблюсти ряд правил. Об этом рассказала врач-инфекционист, гастроэнтеролог Анна Свентицкая.

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Согласно санитарным нормам, оливье, заправленный майонезом, может храниться не более 12 часов.

«Селедка под шубой» может храниться в холодильнике при температуре от плюс 2–6 градусов не более 18 часов.

— Но на практике в домашних условиях — 36-48 часов, вне холодильника — до восьми часов, — уточнила врач в комментарии NewsNN.

По словам Свентицкой, многое зависит от того, как часто салат доставать из холодильника и как долго он будет стоять на праздничном столе. Продлить срок хранения можно, если хранить салат в стеклянной, керамической или эмалированной посуде. Ставить тарелки нужно ближе к задней стенке холодильника и закрывать пищевой пленкой.