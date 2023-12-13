Предотвращает кариес: названа неочевидная польза мандаринов

Мандарины не только положительно влияют на иммунитет и создают новогоднее настроение, но и способствуют предотвращению болезней зубов. Об этом сообщил директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.

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Эксперт отметил, что цитрусовые способны предотвратить кариес, а также снизить риск развития воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

— Клетчатка мандаринов укрепляет здоровье полости рта, стимулирует выработку слюны, а это предотвращает кариес, — рассказал Максим Обушенков РИА Новости.

Но злоупотребление мандаринами, по словам эксперта, может привести к ухудшению состояния полости рта. Из-за насыщенности кислотами, они могут стать причиной разрушения зубной эмали.

Флавоноиды, которые входят в состав мандаринов, также минимизируют рост раковых клеток. Обушников подчеркнул, что эти цитрусовые полезны для людей любого возраста.

Избыточное употребление мандаринов может провоцировать проблемы со здоровьем, поэтому следует знать норму. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова.