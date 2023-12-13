Стал известен самый популярный десерт среди россиян в 2023 году

Самым популярным десертом в 2023 году в России стал торт «Медовик». Доля его покупок в стране составляет 19,6 процента. Об этом стало известно в среду, 13 декабря, из статистических данных IT-компании «АТОЛ».

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На втором месте топа находится «Наполеон», его покупали 18,3 процента россиян. Третью строчку «сладкого» рейтинга занял чизкейк: доля покупок которого 14,7 процента. Отмечается, что в 2022 году именно он был лидером опроса.

Четвертое место занял шоколадный торт «Прага», а пятое — итальянский десерт тирамису, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».