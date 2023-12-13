Заказать нельзя приготовить: что будет, если питаться «доставкой» каждый день?

Сегодня есть множество сервисов, которые доставляют готовую еду. И если раньше заказывать роллы или пиццу в основном было принято по праздникам и выходным, то теперь службы доставки предлагают полноценные программы питания на каждый день. Но какой бы заманчивой ни казалась идея переложить кухонную рутину на кого-то другого, многие по-прежнему уверены, что домашняя еда намного качественнее и полезнее. Так ли это на самом деле? MIR24.TV собрал мнения врачей и специалистов в области здорового питания.

© Mir24.TV

Еда в контейнерах больше не пугает

Видео дня

Как отмечает спортивный врач, well-being & beauty эксперт, кандидат медицинских наук Александра Чистякова (Пурига), пик популярности готовой еды возник в период локдауна, однако в русской традиции все-таки принято готовить еду дома.

«Доставкой готовых блюд чаще пользуется поколение зумеров (2003-2004 г.р.) – им сейчас около 20 лет, они чаще не обременены семьей и детьми, а готовить для одного – это все-таки определенный навык», – считает эксперт.

Тем временем специалист по организации масштабных проектов в области общественного питания Марала Чарыева отмечает:

«В последние пару лет сформировался устойчивый тренд на доверие к готовым блюдам в ланч-боксах. Сформировалась даже новая модель потребления, при которой стала привычна готовая еда в контейнерах, как на прилавках, так и в заведениях общественного питания».

Во многом здесь играет свою роль экономия времени клиентом, уверена эксперт. Она также отметила растущую популярность «ресторанов у дома».

«Это небольшие и недорогие заведения, ориентированные больше на доставку и самовывоз, чем на обслуживание у столиков. В такой ресторан можно зайти по пути домой или заранее заказать готовые блюда, зная, что не придется долго ждать», – добавила спикер.

Преимущества и недостатки готовой еды

Понятно, что готовые блюда – это, в первую очередь, удобно и быстро.

«Не нужно тратить время на приготовление пищи, покупать продукты, считать КБЖУ и взвешивать, все указано на упаковке. Большое разнообразие блюд, не нужно придумывать рацион самим. Меньший риск спонтанных покупок ненужных продуктов (снеки, батончики, десерты, газированные напитки, колбасные изделия и многое другое)», – перечисляет нутрициолог, врач-педиатр и кандидат медицинских наук Екатерина Лаврова.

Однако у такого питания есть и существенные минусы. Например, достаточно высокая стоимость дневного рациона и недостаток полезных микроэлементов

«Как правило, в готовых блюдах мало свежих овощей и фруктов. Соотношение КБЖУ не всегда соответствует рекомендуемым Минздравом РФ нормам потребления питательных веществ – мало полезных углеводов, избыток жиров и белков. При фиксированном меню, без определенных навыков, у потребителя меньше возможности изменить рацион под свое настроение, состояние или желание, особенно тем, кто следит за суточным потреблением калорий», – уверена Екатерина Лаврова.

Кроме того, как утверждает врач Александра Чистякова (Пурига), большая часть независимых исследований Роскачества показывают в готовой еде высокое микробное число (допустимое количество бактерий). «Связано это с тем, что приготовленная пища упаковывается в нестерильных условиях, а в случае ресторанной еды – еще и горячей, что способствует размножению бактерий, в том числе патогенных. Для людей с проблемами ЖКТ это может закончиться расстройством пищеварения», – предупреждает специалист.

«Также недобросовестные производители могут удешевлять производство продуктов добавлением соусов с содержанием трансжиров и усилителей вкуса», – добавила она.

Что будет, если питаться «доставкой» каждый день?

По мнению нутрициолога Екатерины Лавровой, к готовым рационам лучше прибегать как к вынужденной мере, когда совсем некогда готовить. Долго питаться в таком формате она не рекомендует, ведь такое питание не адаптировано под конкретного человека, его образ жизни, обмен веществ и вкусовые пристрастия.

"Менее категоричную позицию занимает Александра Чистякова (Пурига). Врач объясняет: «Все зависит от качества готовой еды. Если еда приготовлена в хороших (желательно заводских) условиях, порция блюда содержит норму КБЖУ, а все ваше дневное меню сбалансировано по микронутриентам, содержит витамины и минералы, то такая форма питания вполне может стать альтернативой домашней еде".