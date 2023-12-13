Кола с сыром стала популярной в соцсетях
В соцсетях набирает популярность кола с сыром, пишет The Indian Express. По словам попробовавших напиток, вкус у него действительно уникальный.
Для того, чтобы приготовить ставшим популярным коктейль, нужно налить в стакан колу, а потом добавить в него ломтик плавленого сыра и размешать с напитком до однородной массы. Те, кто уже попробовал такую газировку, рассказывают, что по вкусу она напоминает кока-колу со вкусом ванили.
"Это очень вкусно и необычно", - признаются люди.
Кроме того, дегустаторы отмечают сытость напитка и уверяют, что он способен утолить не только жажду, но и голод. А некоторые комментаторы уверены, что секрет приготовления сырной колы нужно держать втайне от других, чтобы коктейль не потерял свою уникальность.
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