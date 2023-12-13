17 идей на ужин для тех, кто не хочет тратить много времени

Каждый из нас иногда не хочет тратить много времени на приготовление ужина, но в то же время не хочется заказывать еду из ресторана или фаст-фуда. В этом материале мы предлагаем 17 идей на ужин для ленивых, которые помогут вам приготовить вкусное и полезное блюдо за минимальное количество времени.

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1. Тосты с авокадо и яйцом . Нарежьте кусочки хлеба и обжарьте их на сковороде. Положите сверху нарезанный авокадо и яйцо-глазунью. Посыпьте солью и перцем.

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2. Салат Цезарь . Нарежьте кусочки куриного филе, обжарьте на сковороде. Добавьте листья салата, кусочки хлеба, тертый пармезан, заправьте соусом Цезарь.

3. Греческий салат . Нарежьте помидоры, огурцы, перец, добавьте кубики феты, оливки и зелень. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

4. Ризотто с грибами . Обжарьте на сковороде грибы, добавьте рис, залейте бульоном и тушите до готовности. Добавьте тертый пармезан и зелень.

5. Спагетти с томатным соусом . Обжарьте лук и чеснок на сковороде, добавьте нарезанные помидоры и тушите до готовности. Залейте соусом спагетти и посыпьте тертым пармезаном.

6. Омлет с овощами . Обжарьте на сковороде нарезанные овощи (лук, перец, грибы), добавьте яйца и запекайте до готовности.

7. Картофельные дольки в духовке . Нарежьте картофель на дольки, посыпьте специями и запекайте в духовке до золотистой корочки.

8. Суп-пюре из овощей . Нарежьте овощи (картофель, морковь, лук), залейте водой и тушите до готовности. Измельчите блендером до состояния пюре и добавьте сливки.

9. Шашлык из куриного филе . Нарежьте кусочки куриного филе, посыпьте специями и запекайте в духовке или на гриле.

10. Сэндвич с курицей и овощами . Обжарьте на сковороде кусочки куриного филе, нарежьте помидоры, огурцы и листья салата. Сложите все в хлеб и добавьте майонез или соус.

11. Куриные крылья в азиатском стиле . Обжарьте на сковороде куриные крылья, добавьте соус из соевого соуса, меда, чеснока и имбиря. Тушите до готовности и посыпьте кунжутом.

12. Салат с тунцом . Нарежьте листья салата, добавьте консервированный тунец, нарезанные помидоры и огурцы. Заправьте оливковым маслом и лимонным соком.

13. Бутерброд с авокадо и лососем . Нарежьте хлеб, положите сверху нарезанный авокадо и лосось. Посыпьте лимонным соком и перцем.

14. Пицца на тосте . Нарежьте кусочки хлеба, положите на них нарезанные помидоры, перец и тертый сыр. Запекайте в духовке до золотистой корочки.

15. Фаршированные перцы . Вырежьте сердцевину из перцев, начините фаршем из мяса или риса, запекайте в духовке до готовности.

16. Куриные биточки в томатном соусе . Сформируйте куриные биточки, обжарьте на сковороде, добавьте нарезанные помидоры и тушите до готовности.

17. Сэндвич с тунцом и овощами . Обжарьте на сковороде консервированный тунец, нарежьте помидоры, огурцы и листья салата. Сложите все в хлеб и добавьте майонез или соус.