Диетолог назвала цитрусовые самыми зимними фруктами

«Зима — это время цитрусовых. Из их состава мы получаем все сезонные компоненты для того, чтобы дать возможность организму зарядиться и микроэлементами, и витамином C, и просто энергией, и радостью от понимания, что скоро Новый год. Такое мандариновое время нас оптимизирует, радует ощущением приближающихся праздников. Это уже настроение и, соответственно, это здоровье. Всё это также позволяет получить антиоксиданты и минеральные вещества», — рассказала диетолог.