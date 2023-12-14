Выяснилось, какие новогодние блюда подорожали сильнее всего

Аналитики выяснили, какие новогодние блюда подрожали в России больше всего. Оказалось, что сильней всего в цене прибавили яйца под майонезом и заливная рыба - на 54% и 27% соответственно.

К примеру, за порцию из пяти яиц придется заплатить уже 83,6 рубля вместо прошлогодних 54,3. «В рецепте блюда: яйца, репчатый лук и майонез. Из этого набора сильнее всего подорожал лук: в ноябре-декабре 2023 года цена оказалась выше на 78%, чем в 2022 году. Куриные яйца выросли в цене на 69%, а майонез, напротив, подешевел на 7%», - приводит РИА Новости слова экспертов системы сервисов «Контур.Маркет».

Оценили эксперты и стоимость заливной рыбы из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй. Ее стоимость увеличилась на 27%, до 3154,8 рубля. Из данного набора сильней всего подорожали все те же лук, яйца, а также морковь (на 71%). Выросла и стоимость осетра (на 27%) и лимонов (на 20%).