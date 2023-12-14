Врач озвучила суточную норму потребления мандаринов

Точное количество мандаринов, которое можно съесть за день, зависит от индивидуальной чувствительности человека. Об этом в интервью изданию «Газета.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог Яна Картаева.

«В медицине строгой количественной нормы употребления по какому-то виду фрукта не существует, но есть рекомендации по употреблению клетчатки в целом. В день рекомендуется съедать не менее 400 г фруктов и овощей или 5-6 порций», — объяснила медик.

По ее словам, в некоторых руководствах по питанию можно встретить уточнение: 3 порции овощей и 2 порции фруктов в день. Покрывать эту норму можно как захочется, «даже если все рекомендованные 400 г будут представлены только мандаринами», подчеркнула Картаева. Она рассказала, что у каждого человека есть своя норма.

Медик отметила, что после употребления цитрусовых могут возникать неприятные симптомы со стороны органов ЖКТ или псевдоаллергическая реакция в виде сыпи и зуда кожных покровов. По словам Картаевой, такие проявления не несут серьезных последствий для здоровья.

«Если у вас хорошая переносимость этих фруктов, ешьте и наслаждаетесь. Если вы все-таки заметили связь между симптомами и употреблением мандаринов, не исключайте их сразу из рациона, а попробуйте найти свое оптимальное количество», — резюмировала врач.

По словам эксперта по питанию Татьяны Мещеряковой, чтобы не навредить кишечнику, лучше всего употреблять мандарины отдельно и не сочетать их с другими блюдами. Первым несовместимым с мандаринами продуктом медик назвала молоко. По ее словам, молочный белок казеин в сочетании с фруктовыми кислотами может вызвать повышенное газообразование.