Эксперт рассказала о пользе белой рыбы для здоровья

Рыба богата полноценным белком, полезными микроэлементами, аминокислотами и витаминами, сообщила эксперт Виктория Красавина.

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В беседе с “СОВА” она рассказала, что врачи советуют употреблять ее не реже двух раз в неделю. А еще она значительно дешевле красной, но по полезности ничуть не уступает. К тому же, белая рыба менее жирная, а это важно для тех, кто следит за своей формой.

Эксперт отметила, что белая рыба делится на три категории: нежирная, среднежирная и жирная. Первые два вида предпочтительны для детей, так как белок в нежирном продукте усваивается быстро. А в более жирных сортах содержатся омега-3 жирные кислоты, которые благотворно сказываются на работе мозга, сердца и сосудов.

Красавина подчеркнула, что морская и речная белая рыба отличаются по своим полезным свойствам. Так, в морской рыбе содержится большое количество йода, фосфора и витамина А. Она также более безопасна, так как обычно чище речной.

Эксперт заключила, что от пресноводной рыбы все же не стоит отказываться. Рекомендуемая норма белой рыбы – порядка 300 грамм продукта в неделю.