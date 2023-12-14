Производство красной икры в России достигло 13-летнего максимума

За 10 месяцев 2023 года в России было произведено почти 22,3 тыс. тонн красной икры - это самый высокий показатель с 2010 года (самые ранние доступные данные Росстата), подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году - тогда за тот же период было произведено около 21,6 тыс. тонн красной икры, то есть на 3% меньше, чем в этом году.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года производство икры выросло почти в 2,6 раза. При том, что в прошлом году выпуск икры был самым минимальным с 2010 года.