Производство красной икры в России достигло 13-летнего максимума
За 10 месяцев 2023 года в России было произведено почти 22,3 тыс. тонн красной икры - это самый высокий показатель с 2010 года (самые ранние доступные данные Росстата), подсчитали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).
Прошлый рекорд был зафиксирован в 2021 году - тогда за тот же период было произведено около 21,6 тыс. тонн красной икры, то есть на 3% меньше, чем в этом году.
В сравнении с аналогичным периодом 2022 года производство икры выросло почти в 2,6 раза. При том, что в прошлом году выпуск икры был самым минимальным с 2010 года.
"Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тыс. тонн тихоокеанских лососей. По итогам года объем производства икры может превысить 25 тыс. тонн при ежегодном объеме ее потребления от 15 тыс. до 20 тыс. тонн в последние пять лет", - пояснил президент ВАРПЭ Герман Зверев.