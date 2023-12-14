Как приготовить самую вкусную солянку

Солянка – традиционное русское блюдо, которое появилось в нашей стране еще XIV-XV веках. Однако в то время солянка существенно отличалась от того супа, который мы знаем сейчас: столетия назад ее готовили на рыбном бульоне с острыми приправами.

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Сейчас же солянку преимущественно готовят с мясом. В каждом регионе рецепт может отличаться, но неизменными в составе супа остаются соленые огурцы, колбаса и томатная паста.

Подробнее о том, как приготовить солянку, читайте в материале "Рамблера".

Ингредиенты: вода – 3,5 л;

говядина – 500 г;

картофель – 400 г;

копченая колбаса – 200 г;

вареная колбаса – 200 г;

соленые огурцы – 4 шт;

томатная паста – 2 ст.л;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

растительное масло – 2 ст.л;

перец черный молотый – по вкусу;

соль – по вкусу;

маслины – 100 г;

лимон – 50 г.

Приготовление:

1. Очистить луковицу и нарезать ее мелкими кубиками.

2. Промыть мясо и отправить его целиком в кастрюлю с водой.

3. Варить мясо на среднем огне до готовности примерно 1 час. В процессе готовки снимать пенку, которая будет появляться.

4. Вынуть мясо из бульона и нарезать его маленькими кусочками. Мясо по размеру должно быть примерно такое же, как колбаса.

5. Процедить бульон и вновь довести его до кипения.

6. Вымыть, очистить и нарезать картофель небольшими кубиками.

7. Очистить морковь и натереть на крупной терке.

8. Нарезать брусочками соленые огурцы и два вида колбасы.

9. Добавить в бульон картофель и варить на среднем огне до готовности картошки.

10. Разогреть растительно масло в сковороде и обжарить морковь, огурцы, колбасу, говядину и лук. Все тщательно перемешать и жарить на среднем огне 5-7 минут.

11. Добавить в сковороду томатную пасту и тушить еще 2 минуты.

12. Отправить зажарку в кастрюлю, перемешать. Посолить, поперчить, добавить лавровые листья. Довести до кипения и варить еще 10 минут.

13. Готово! При подаче добавить в каждую тарелку несколько маслин и дольку лимона.