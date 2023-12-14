Как приготовить самую вкусную солянку
Солянка – традиционное русское блюдо, которое появилось в нашей стране еще XIV-XV веках. Однако в то время солянка существенно отличалась от того супа, который мы знаем сейчас: столетия назад ее готовили на рыбном бульоне с острыми приправами.
Сейчас же солянку преимущественно готовят с мясом. В каждом регионе рецепт может отличаться, но неизменными в составе супа остаются соленые огурцы, колбаса и томатная паста.
Подробнее о том, как приготовить солянку, читайте в материале "Рамблера".
Ингредиенты:
- вода – 3,5 л;
- говядина – 500 г;
- картофель – 400 г;
- копченая колбаса – 200 г;
- вареная колбаса – 200 г;
- соленые огурцы – 4 шт;
- томатная паста – 2 ст.л;
- лук – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- растительное масло – 2 ст.л;
- перец черный молотый – по вкусу;
- соль – по вкусу;
- маслины – 100 г;
- лимон – 50 г.
Приготовление:
1. Очистить луковицу и нарезать ее мелкими кубиками.
2. Промыть мясо и отправить его целиком в кастрюлю с водой.
3. Варить мясо на среднем огне до готовности примерно 1 час. В процессе готовки снимать пенку, которая будет появляться.
4. Вынуть мясо из бульона и нарезать его маленькими кусочками. Мясо по размеру должно быть примерно такое же, как колбаса.
5. Процедить бульон и вновь довести его до кипения.
6. Вымыть, очистить и нарезать картофель небольшими кубиками.
7. Очистить морковь и натереть на крупной терке.
8. Нарезать брусочками соленые огурцы и два вида колбасы.
9. Добавить в бульон картофель и варить на среднем огне до готовности картошки.
10. Разогреть растительно масло в сковороде и обжарить морковь, огурцы, колбасу, говядину и лук. Все тщательно перемешать и жарить на среднем огне 5-7 минут.
11. Добавить в сковороду томатную пасту и тушить еще 2 минуты.
12. Отправить зажарку в кастрюлю, перемешать. Посолить, поперчить, добавить лавровые листья. Довести до кипения и варить еще 10 минут.
13. Готово! При подаче добавить в каждую тарелку несколько маслин и дольку лимона.
Приятного аппетита!