С 1 ноября по 10 декабря 2023 года россияне стали реже покупать натуральную черную икру, пишет «Газета.Ru»

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Так, число покупок черной икры снизилось на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако россияне на 13% чаще стали отдавать предпочтение имитированной черной икре. По сравнению с прошлым годом этот продукт подорожал на 10%.