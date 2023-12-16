8 самых полезных продуктов для здоровья человека

Питание — тот инструмент, с помощью которого мы сами можем влиять на наше здоровье и почти на все функции организма. Однако люди чаще всего используют еду как удовлетворение физической потребности или просто способ получить сиюминутное удовольствие.

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При этом ученые отмечают, что правильный рацион и осознанный выбор продуктов, сделают любого человека более здоровым и даже помогут прожить больше качественных лет.

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"Рамблер" расскажет о том, какие продукты уже признаны самыми полезными для нашего организма.

Ягоды

Все ягоды являются отличным источником клетчатки — питательного вещества, которого не хватает большинству из нас. Клетчатка помогает поддерживать здоровье и правильную работу пищеварительной системы, дает чувство сытости и полезна для сердца.

Зимой, когда свежих ягод нет, берите замороженные ягоды (без подсластителей) и добавляйте их в смузи, овсянку или даже в йогурт. Малина (один из лучших продуктов для завтрака для похудения ) содержит больше всего клетчатки (8 граммов на чашку), а также содержит эллаговую кислоту, соединение с противораковыми свойствами. В таком же количестве черники содержится половина клетчатки (4 грамма), но она богата антоцианами, антиоксидантами, которые могут помочь сохранить память четкой с возрастом. Чашка клубники содержит 3 грамма клетчатки, и это даже больше, чем рекомендуемая дневная доза витамина С.

Яйца

В одном яйце содержится около 70 калорий и 6 граммов белка. Кроме того, яичные желтки содержат лютеин и зеаксантин — два антиоксиданта, которые помогают сохранить здоровье глаз. Фактически, исследование, опубликованное в 2019 году в PLOS One, связывает лютеин и зеаксантин со снижением риска возрастной дегенерации желтого пятна, основной причины слепоты у людей старше 65 лет. Лютеин также может помочь защитить вашу кожу от ультрафиолетового излучения.

Батат (сладкий картофель)

Сладкий картофель имеет ярко-оранжевый цвет благодаря содержанию в нем альфа- и бета-каротина. Организм превращает эти соединения в активную форму витамина А, который помогает сохранить здоровье глаз, костей и иммунной системы. Эти фитохимические вещества также действуют как антиоксиданты, уничтожая свободные радикалы, способствующие развитию заболеваний. Один средний сладкий картофель обеспечивает почти в четыре раза рекомендуемую дневную норму витамина А, а также дает нам немного витамина С и В6, калия, марганца, лютеина и зеаксантина.

Брокколи

Брокколи содержит витамины А, С и К (которые помогают поддерживать здоровье костей), а также фолиевую кислоту. Есть еще одна причина, по которой брокколи часто занимает первое место в списках «суперпродуктов»: она содержит полезную дозу сульфорафана, типа изотиоцианата, который, как считается, предотвращает рак, помогая стимулировать детоксифицирующие ферменты организма.

Овес

Овес — настоящий суперпродукт. Употребление большего количества овсянки — это простой способ увеличить потребление клетчатки и сделать завтрак сытным. Кроме того, овес представляет собой цельное зерно, а простой овес не содержит добавления сахара.

Шпинат

Шпинат изобилует важными питательными веществами: витаминами А, С и К, а также клетчаткой, железом, кальцием, калием, магнием и витамином Е. Исследования показали, что употребление большего количества зелени, такой как шпинат, может помочь вам похудеть и снизить риск развития диабета и онкологии, а также сохранить молодость мозга.

Орехи

Орехи богаты полезными полиненасыщенными жирами и магнием, двумя важными питательными веществами для здоровья сердца . Эти питательные вещества также могут обеспечить защиту от резистентности к инсулину, которая может привести к диабету. Антиоксидантные соединения, содержащиеся в орехах, в том числе эллаговая кислота и ресвератрол, могут уменьшить износ вашего тела от свободных радикалов. Это снижает воспаление, что может снизить риск рака. Кроме того, орехи содержат нерастворимую клетчатку, которая, как показывают исследования, может помочь оставаться здоровым, питаясь полезными кишечными бактериями .

Йогурт