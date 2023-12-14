Нутрициолог перечислила недостатки доставки готовой еды

Нутрициолог, врач-педиатр и кандидат медицинских наук Екатерина Лаврова назвала преимущества и недостатки готовой еды.

© Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что готовые блюда — это удобно и быстро. Не нужно тратить время на приготовление пищи, покупать продукты, считать КБЖУ и взвешивать — все указано на упаковке. Службы доставки предлагают большое разнообразие блюд.

Однако у такого питания есть существенные минусы. Например, достаточно высокая стоимость дневного рациона и недостаток полезных микроэлементов. По словам эксперта, в готовых блюдах мало свежих овощей и фруктов. Соотношение КБЖУ не всегда соответствует рекомендуемым Минздравом РФ нормам потребления питательных веществ, чаще всего наблюдается избыток жиров и белков.