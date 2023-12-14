Эксперт рассказала, сколько можно хранить новогодние салаты

Срок годности новогодних салатов зависит от ингредиентов и наличия или отсутствия заправки.

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Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

По ее словам, в целом салаты не хранятся долго, так как состоят из многих компонентов и не подвергаются термической обработке.

Держать их рекомендуется при температуре не выше 2–4 °С, но на практике чаще всего заправленные салаты стоят на новогоднем столе при комнатной температуре несколько часов.

"Овощные салаты из сырых и вареных овощей, фруктов, с добавлением консервированных овощей, яиц, мяса, птицы, рыбы, копченостей без заправки могут храниться в холодильнике 18 часов. С заправками (майонез, соусы) они хранятся не более 12. Исключение составляют салаты с консервированными овощами и яйцами, которые в заправленном виде хранятся всего 6 часов. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки могут храниться 12. Незаправленные с добавлением икры лучше хранить в "нулевой" камере холодильника не более 12 часов", – рассказала Павлова.

Заправлять же салат стоит непосредственно перед подачей. Также можно предложить каждому гостю сделать это самостоятельно в своей тарелке, подготовив несколько видов заправок на выбор: это могут быть растительное масло, обезжиренный йогурт, соевый соус, майонез и другие добавки.