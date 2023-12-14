Историк русской кухни объяснил попадание холодца в антирейтинг еды

«Конечно, иностранная аудитория имеет свои вкусовые симпатии, предубеждения. Но проблема, скорее, в том, что даже тогда, когда к России относились с симпатией и за рубежом проводилось множество фестивалей русской кухни, мы не смогли убедить иностранцев, что холодец или, например, щи — это яркие, современные блюда», — рассказал он.