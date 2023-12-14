Проверенный рецепт и лайфхаки для идеальных сырников
Сырники - это традиционное русское блюдо, которое имеет долгую историю. Они изготавливаются из творога, смешанного с яйцами, мукой и сахаром, и обжариваются на сковороде до золотистой корочки.
Существует огромное множество рецептов сырников. У каждой хозяйки он свой, да и кулинарная мода не стоит на месте и даже такие традиционные блюда совершенствуются и наполняются новыми красками.
Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор кулинарной книги делится своим любимым рецептом сырников и лайфхаками, которые позволят сделать сырники идеально ровными.
Исходные ингредиенты для сырников - это творог, который в России всегда был доступным и популярным продуктом, и поэтому сырники стали одним из наиболее распространенных блюд в русской кухне. Они были особенно популярны в сельской местности, где творог часто делался в домашних условиях.
Сырники традиционно готовятся в виде небольших круглых лепешек, которые обжариваются на масле до золотистой корочки. Они могут подаваться со сметаной, вареньем, сиропом или просто посыпаться сахарной пудрой.
Сырники имеют мягкую и нежную текстуру внутри, благодаря творогу, и хрустящую корочку снаружи. Они обычно подаются на завтрак или десерт, но могут быть приготовлены и в качестве основного блюда.
Сохраняйте рецепт, после которого вы не захотите делать другие сырники!
Ингредиенты
Творог пастообразный в брикетах 5% или 9% — 600 г;
Сахар — 40 г;
Желток — 1 шт;
Соль — щепотка;
Ваниль — по вкусу;
Кукурузный крахмал — 25 г;
Рисовая мука — 50 г (+ для обвалки);
Кокосовое масло для обжарки;
Приготовление
1. В большую миску кладем творог, растираем его вилкой и добавляем желток, соль, сахар, ваниль.
2. Добавляем крахмал, муку, перемешиваем.
3. Делаем шарики, обваливаем в муке и формируем ровные шайбочки.
4. Заготовки выкладываем на сковороду с разогретым маслом и жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При желании в конце можно накрыть крышкой и дать пропариться пару минут.
Приятного аппетита! И помните, блюда должны быть не только полезными, но и обязательно вкусными и красивыми! Ведь это залог вашего настроения!