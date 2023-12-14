Проверенный рецепт и лайфхаки для идеальных сырников

Сырники - это традиционное русское блюдо, которое имеет долгую историю. Они изготавливаются из творога, смешанного с яйцами, мукой и сахаром, и обжариваются на сковороде до золотистой корочки.

Существует огромное множество рецептов сырников. У каждой хозяйки он свой, да и кулинарная мода не стоит на месте и даже такие традиционные блюда совершенствуются и наполняются новыми красками.

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Светлана Бахлина, блогер, кулинарный эксперт и автор кулинарной книги делится своим любимым рецептом сырников и лайфхаками, которые позволят сделать сырники идеально ровными.

Исходные ингредиенты для сырников - это творог, который в России всегда был доступным и популярным продуктом, и поэтому сырники стали одним из наиболее распространенных блюд в русской кухне. Они были особенно популярны в сельской местности, где творог часто делался в домашних условиях.

Сырники традиционно готовятся в виде небольших круглых лепешек, которые обжариваются на масле до золотистой корочки. Они могут подаваться со сметаной, вареньем, сиропом или просто посыпаться сахарной пудрой.

Сырники имеют мягкую и нежную текстуру внутри, благодаря творогу, и хрустящую корочку снаружи. Они обычно подаются на завтрак или десерт, но могут быть приготовлены и в качестве основного блюда.

Сохраняйте рецепт, после которого вы не захотите делать другие сырники!

Ингредиенты

Творог пастообразный в брикетах 5% или 9% — 600 г;

Сахар — 40 г;

Желток — 1 шт;

Соль — щепотка;

Ваниль — по вкусу;

Кукурузный крахмал — 25 г;

Рисовая мука — 50 г (+ для обвалки);

Кокосовое масло для обжарки;

Приготовление

1. В большую миску кладем творог, растираем его вилкой и добавляем желток, соль, сахар, ваниль.

2. Добавляем крахмал, муку, перемешиваем.

3. Делаем шарики, обваливаем в муке и формируем ровные шайбочки.

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4. Заготовки выкладываем на сковороду с разогретым маслом и жарим на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. При желании в конце можно накрыть крышкой и дать пропариться пару минут.