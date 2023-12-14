В Роскачестве рассказали, зачем снимать кожуру с мандаринов

«Другой вопрос, что получить товарный урожай без применения пестицидов достаточно сложно, и это, в принципе, не запрещено законом. В связи с этим совет: тщательно мойте мандарины, не используйте кожуру, употребляйте только мякоть», — посоветовала Елена Саратцева.